Die CA Immo verzeichnete trotz des Verkaufs nicht-strategischer Immobilien im Jahr 2023 einen Anstieg der Mieterlöse um 8 Prozent auf 231,4 Mio. Euro. Diese Entwicklung ist laut CA Immo vor allem auf höhere Mieteinnahmen im Bestand und die Fertigstellung von Projektentwicklungen in den Vorjahren zurückzuführen. Das Ergebnis aus Immobilienverkäufen belief sich aufgrund profitabler Verkaufsaktivitäten auf 179,2 Mio. Euro (31.12.2022: 11,7 Mio. Euro). Den größten Beitrag zum Verkaufsergebnis lieferten dabei der Verkauf des Grundstücks Langes Land in München, des Hamburger Bahnhofs und der Rieckhallen in Berlin sowie des Objekts Rennweg/Mechelgasse in Wien. Das EBITDA erhöhte um 115 Prozent auf 322,1 Mio. Euro. Das ...

