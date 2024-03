Die US-Notenbank Federal Reserve hat den Leitzins am Mittwoch wie erwartet unverändert gelassen, für den weiteren Jahresverlauf aber erneut Potenzial für Zinssenkungen signalisiert.Im Anschluss an die zweitägige Sitzung erklärte der Offenmarktausschuss der Zentralbank, dass er den Leitzins in einer Spanne zwischen 5,25 und 5,50 Prozent belassen wird, wo er seit Juli 2023 verharrt.Gleichzeitig mit dieser Entscheidung haben die Fed-Vertreter drei Zinssenkungen um je einen Viertelprozentpunkt bis Ende ...

