Was hoch steigt, kann auch tief fallen - diese Weisheit haben Investoren des Software-Konzerns MicroStrategy in den vergangenen Tagen am eigenen Leib erlebt. Auf eine sensationelle Rally folgte zuletzt eine heftiger Crash. Allein in den vergangenen zwei Tagen ist der Kurs zeitweise um rund 20 Prozent abgesackt. Und jetzt?MicroStrategy verfügt über riesige Bitcoin-Bestände und hat daher kräftig von dessen Rekordjagd in den letzten Wochen profitiert. Die Aktie des Unternehmens hat dabei sogar noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...