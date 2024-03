DJ Fed signalisiert weiter drei Zinssenkungen in diesem Jahr

Von Nick Timiraos

WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Währungshüter haben ihre Projektionen zu den Zinssenkungen in diesem Jahr trotz des soliden Wachstums und der unerwartet hohen Inflation in den jüngsten Monaten nicht wesentlich geändert. Die meisten Notenbanker rechnen in ihren neuen Projektionen weiter mit drei Zinssenkungen in diesem Jahr, genauso wie im Dezember. Die Zentralbank hielt ihren Leitzins in einer Spanne zwischen 5,25 und 5,50 Prozent und damit auf einem 23-Jahreshoch. Ökonomen und Börsianer hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Der Beschluss fiel einstimmig.

Die Projektionen zu Wachstum und Inflation standen an der Wall Street im Mittelpunkt des Interesses, da die Anleger mehr Informationen darüber haben wollten, wie die Inflationswerte für Januar und Februar die Projektionen der Fed beeinflusst haben. Der stärkere Preisdruck in diesem Jahr warf die Frage auf, ob die Inflation so schnell zum Ziel der Fed von 2 Prozent zurückkehren wird, wie Notenbanker und Börsianer erwartet hatten.

Fed-Chef Jerome Powell hatte vor zwei Wochen bei seiner Anhörung vor dem Kongress gesagt, er sei der Meinung, dass die Notenbanker "nicht weit" davon entfernt seien, das nötige Vertrauen für eine Zinssenkung zu haben. Aber er sagte auch, es sei wichtig zu bestätigen, dass die jüngsten Fortschritte bei der Inflation kein Zufall waren. "Wir wollen nicht in eine Situation geraten, in der sich herausstellt, dass die sechs Monate guter Inflationsdaten, die wir letztes Jahr hatten, kein genaues Signal für die zugrunde liegende Inflation waren", sagte Powell.

