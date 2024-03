Während das Ausland Aktien kauft, ziehen sich die hiesigen Anlegerinnen und Anleger in Teilen zurück. Bewegung könnten viele Bären in der Velustzone bringen, interpretiert Joachim Goldberg die Ergebnisse der heutigen Befragung.ZusammenfassungDer DAX hat wieder leicht zugelegt seit vergangenem Mittwoch, allerdings unter sehr kleinen Schwankungen. Die mittelfristig agierenden Anlegerinnen und Anleger haben sich in Teilen zurückgezogen, und zwar sowohl aus Long- als auch aus Short-Positionen. Joachim ...

Den vollständigen Artikel lesen ...