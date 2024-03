Vielversprechende Kryptowährungen: Diese fünf Coins sind besser als Solana & Cardano

Trotz des Krypto-Crashs existieren vielversprechende Kryptowährungen, deren technologische Innovationen disruptives Potenzial bergen. Mit kontinuierlichem Kapitalzufluss in den Markt zeichnen sich langfristig weiterhin enorme Wachstumspotenziale ab. Weiterhin sind Anleger früh, wenn sie in vielversprechende Kryptowährungen investieren wollen.

Doch im folgenden Beitrag soll es nicht um die technologische Fähigkeit von Solana und anderen Altcoins gehen, sondern um ihre Performance. Denn kleinere Kryptowährungen können, mit niedrigerer Marktkapitalisierung, Solana in der Performance überholen.

Doch welche Coins sind besser als Solana und Cardano? Wir haben fünf Coins identifiziert, die 2024 so richtig durchstarten könnten.

Dogecoin20

Anfang 2024 befindet sich der Markt der Meme-Coins in einer starken Aufwärtsbewegung. Kurzfristige Rücksetzer dürfen nicht über das Sentiment hinwegtäuschen. In diesem Umfeld positioniert sich Dogecoin20 - ein neues Projekt, das sich an Dogecoin, dem bekanntesten Meme-Coin, orientiert und dieses Konzept durch die Einführung von Staking-Rewards erweitert. Innerhalb weniger Tage gelang es Dogecoin20 bereits ein Kapital von rund 4 Millionen US-Dollar zu mobilisieren, was das Interesse an diesem neuen Meme-Coin eindrucksvoll verdeutlicht.

DOGE20 stands out as a more eco-friendly and adaptable version compared to the original DOGE, thanks to its operation on Ethereum's Proof-of-Stake network.



Being an ERC-20 token, it effortlessly fits into any well-known self-custody wallet for convenient storage. pic.twitter.com/qkYXjlcnjY - Dogecoin20 (@DOGE_COIN20) March 20, 2024

Dogecoin20 nutzt die Ethereum-Blockchain und das Proof-of-Stake-Protokoll, was zu einer effizienteren Nutzung mit geringerem Energieverbrauch führt. Ein wesentlicher Bestandteil von Dogecoin20 ist das Stake-to-Earn-Programm, womit passive Einkünfte möglich werden. Durch die feste Begrenzung des Token-Angebots möchte Dogecoin20 eine nachhaltige Wertentwicklung fördern, im Gegensatz zum Dogecoin, bei dem eine potenzielle Inflation durch das unbegrenzte Token-Angebot besteht.

Stacks

In den letzten 24 Stunden hat der Gesamtmarkt um etwa 3 Prozent korrigiert, während Stacks (STX) entgegen dem Trend nahezu 10 Prozent zulegen konnte. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass Stacks seine Korrekturphase bereits überwunden haben könnte.

Durch diesen Aufschwung hat sich Stacks unter die Top 25 der wertvollsten Kryptowährungen katapultiert und sticht als stärkster Performer unter den Top 100 hervor. Zudem ist das Handelsvolumen innerhalb der letzten 24 Stunden um rund 20 Prozent gestiegen.

Die relative Stärke von Stacks könnte nun besonders interessant sein. Gerade in Zeiten allgemeiner Marktkorrekturen zeigen Coins wie STX, die weiterhin Nachfrage generieren, oft ein überdurchschnittliches Potenzial für zukünftige Bullenmärkte.

Der Mitgründer von Stacks sieht ferner einen bullischen Trend, vor allem durch die Einführung einer nativen Bitcoin-Verzinsung, die das Projekt zunehmend attraktiver für Anleger macht.

Stacks (STX) is the only digital asset with a native BTC yield.



Approx $200M in BTC yield will go out to users this year, at current levels.



As network usage grows & more users pay gas fees, the BTC yield increases.



BTC economy grows, BTC yield grows-a positive economic loop. - muneeb.btc (@muneeb) March 20, 2024

SMOG

Vor kurzem hat SMOG als neuer Meme-Coin, der auf der Solana-Plattform aufbaut, den ersten Airdrop am 3. April 2024 erfolgreich mit einem erreichten Wert von rund einer Million US-Dollar angesetzt. Mit dem Übergang in die zweite Phase ab dem 4. April verlagert sich der Schwerpunkt des Programms darauf, den Erwerb und das Halten von SMOG verstärkt zu incentivieren. Dies könnte einen gewissen Nachfragedruck freisetzen. SMOG passt mit seiner Strategie, Airdrops und den zeitgemäßen Einsatz von Memes zu nutzen, perfekt in die aktuelle Marktphase.

Der SMOG-Token hebt sich nicht nur durch die Zurückhaltung eines bedeutenden Token-Vorrats für zukünftige Airdrops hervor, sondern auch durch die Verfolgung einer Multi-Chain-Strategie.

Interessenten haben gegenwärtig noch die Möglichkeit, SMOG über einen spezialisierten Over-The-Counter (OTC)-Prozess direkt auf der Projektseite zu erwerben und zu staken. Dabei profitieren sie von einem Preisnachlass von 10 Prozent und einer jährlichen Rendite von 42 Prozent auf der Ethereum-Blockchain.

AIOZ Network

Mit einem Kursplus von rund 12 Prozent in den letzten 24 Stunden und über 20 Prozent in den vergangenen sieben Tagen schießt das AIOZ Network (AIOZ) nun in die Top 100 des digitalen Währungsmarkts. Das Krypto-Projekt, das 2024 von einem zentralen Narrativ profitieren dürfte, kommt damit fast auf eine Bewertung von 1 Milliarde US-Dollar.

DePIN steht im Zentrum der Entwicklungen rund um künstliche Intelligenz (KI) und zieht direkt Nutzen aus dem Wachstum dieses Bereichs. Durch das DePIN-Protokoll stellt das AIOZ Network eine essenzielle Plattform für Web3-Lösungen in KI, Datenarchivierung und Streaming zur Verfügung. Vor diesem Hintergrund könnte AIOZ im Jahr 2024 besondere Aufmerksamkeit verdienen.

Nach jahrelanger Entwicklung bereitet sich AIOZ auf die Markteinführung revolutionärer Produkte vor. Diese Neuerungen, insbesondere im Segment der Web3-basierten KI und Datenspeicherung, sind perfekt auf die Bedürfnisse von KI-Entwicklern abgestimmt. Nachfrage könnte steigen, AIOZ gilt als potenziell trendiger AI Coin.

? @AIOZNetwork | $AIOZ



Price: $0.8537

MC: $919M$AIOZ is a DePIN play that provides exposure to multiple verticals, including AI, decentralized data storage and Video streaming.



One of the best plays if you are looking for an AI project built from the ground up pic.twitter.com/oODFkZImei - Dami-Defi (@DamiDefi) March 20, 2024

5th Scape

Über 1,5 Millionen US-Dollar wurden bereits in die innovative Kryptowährung 5thScape investiert. Dabei handelt es sich um ein neues Projekt, das die Grenzen zwischen digitalen und physischen Welten verschmelzen möchte. Im Zentrum des Konzepts steht die Verwendung modernster Virtual-Reality-Technologie, mit dem Ziel, Nutzern ein unvergleichliches Erlebnis zu bieten, indem Kryptowährung mit Virtual und Augmented Reality verbunden wird.

Das Projekt 5thScape möchte also die Gaming-Branche revolutionieren, indem es fortschrittliche VR-Techniken nutzt und diese nahtlos in den Alltag integriert. Ein Team aus engagierten Fachleuten arbeitet an der Entwicklung eines vielfältigen Portfolios an VR-Spielen, die durch innovative Spielmechanismen und fesselnde Narrative herausstechen sollen. Angesichts wachsender Begeisterung für Technologien wie die Apple Vision könnte 5thScape als Vorreiter im AR/VR-Kryptobereich erhebliche Vorteile genießen.

Das Ziel von 5thScape ist es nämlich, ein umfangreiches Ökosystem für Virtual und Augmented Reality zu etablieren, das Hardware, Software und Content einschließt Ergo soll eine Community-zentrierte Plattform für die Zukunft immersiver Erlebnisse entstehen.

