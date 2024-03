Pepe Coin feiert starkes Comeback, während Dogecoin20 auf 4 Mio. $ explodiert

In den letzten 24 Stunden sehen wir eine starke Kursbewegung beim Pepe Coin. In der Marktbreite haben sich viele Kryptowährungen gefangen und konsolidieren auf dem aktuellen Niveau. Während einige Altcoins wie Starknet, Stacks oder Optimism fast 10 Prozent im Plus notieren, ist der Pepe Coin der Top-Performer. Kein anderer Top 100 Coin konnte am letzten Tag so stark performen - rund 13 Prozent Gewinne stehen für den Pepe Coin zu Buche, der damit wieder auf 3 Milliarden US-Dollar Bewertung schießt.

Auch das Handelsvolumen reagierte hier positiv. In den letzten 24 Stunden legte das Volumen um rund 25 Prozent zu. Nach aggregierten Daten von CoinMarketCap ist Pepe nun die Kryptowährung mit dem 14. größten Volumen in den letzten 24 Stunden, obgleich bei der Marktkapitalisierung dem Frosch-Coin lediglich ein Platz in der Top 40 gebührt.

Damit sehen wir bei Pepe bereits eine relative Stärke im Vergleich zu anderen Meme-Coins, worauf auch dieser Krypto-Influencer verweist:

$PEPE is the only meme coin that is up today. pic.twitter.com/sKcpn3VwTz - Plazma (@Plazma0x) March 20, 2024

Ist das bereits die Trendwende? Konnte die jüngste Korrektur das schwache Kapital aus dem Markt spülen und den Boden für eine neue Aufwärtsbewegung bereiten?

Pepe mit Trendwende: Nächste Rallye?

Die ersten Monate im Jahr 2024 waren von einer massiven Rallye bei Meme-Coins geprägt. Nun könnte der Pepe Coin jedoch nach einer wichtigen Korrektur, die den stark überkauften RSI wieder abkühlte, die Trendwende schaffen.

So sehen wir im 4-Stunden-Chart von Pepe eine positive Reaktion an einer markanten Kurszone. Zugleich tickt das Histogramm des MACD wieder bullisch höher und die MACD-Linien sind bullisch überkreuzt. So könnte sich die aufwärtsgerichtete Trendbewegung erneut fortsetzen.

Dass der Pepe Coin in 2024 ein eindrucksvolles Comeback feiert und hier das Allzeithoch erreicht, hätte wohl kaum jemand erwartet. 2023 drohte das Ende vom Pepe Coin, das Vertrauen ging verloren und PEPE fiel aus der Top 100. Nun ist das Momentum erneut auf Seiten der Pepe-Community. Eine Fortsetzung der Erfolgsstory scheint gut möglich.

Besser als PEPE? Dogecoin20 schießt auf 4 Mio. $

Zuletzt erlebten Meme-Coins einen regelrechten Hype auf dem Markt. Insbesondere etablierte Meme-Coins verzeichneten signifikante Wertsteigerungen, während Projekte mit geringerer Marktkapitalisierung ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis bieten. Ein Beispiel für starkes Momentum in diesem Segment ist Dogecoin20 (DOGE20), das sich im bullischen Meme-Coin-Markt zu Beginn des Jahres 2024 hervorhebt.

Dogecoin20 baut hier auf dem Ruf des bekannten Dogecoins auf und integriert innovative Elemente wie Staking-Rewards und eine fix begrenzte Anzahl an Token. Diese Neuerungen haben dem Coin bereits in den ersten Tagen seines Vorverkaufs ein Investitionsvolumen von rund 4 Millionen US-Dollar eingebracht, was das hohe Interesse der Anleger und das Potenzial für eine lang anhaltende virale Bewegung unterstreicht. Denn der Markt feiert augenscheinlich die Idee hinter DOGE20.

Durch ein Stake-to-Earn-Konzept bietet Dogecoin20 die Möglichkeit, passive Einnahmen zu generieren und stärkt so die Bindung innerhalb der Community. Die feste Begrenzung der Token-Menge setzt Dogecoin20 von Dogecoin mit dessen unbegrenztem Angebot ab, um Inflation entgegenzuwirken und eine Wertsteigerung zu fördern.

Mit einer initialen Staking-Rendite von aktuell 237 Prozent APY präsentiert sich Dogecoin20 als attraktive Investitionsmöglichkeit. Angesichts der nächsten bevorstehenden Preiserhöhung in weniger als 72 Stunden könnte eine zeitnahe Analyse sinnvoll sein. Denn DOGE20 geht schon jetzt viral.

