San Jose, Kalifornien, 20. März 2024 (ots/PRNewswire) -Nirmata, ein führender Anbieter von Cloud-Sicherheits- und Compliance-Lösungen, hat heute neue Funktionen für sein Flaggschiffprodukt, den Nirmata Policy Manager, angekündigt. Angesichts der zunehmenden Sicherheitsbedrohungen in der Cloud reicht es heute nicht mehr aus, Eindringlinge zu erkennen - der Schaden kann bereits angerichtet sein. Aus diesem Grund hat Nirmata den Nirmata Policy Manager entwickelt, um Bedrohungen proaktiv abzuwenden, indem Sicherheits- und Compliance-Fehlkonfigurationen in Kubernetes-Clustern, CI/CD-Pipelines und Cloud-Diensten beseitigt werden.Plattformteams, Sicherheitsexperten und Entwickler können die benutzerfreundliche Oberfläche von Nirmata Policy Manager nutzen, um Best Practices für die Konfiguration durchzusetzen, was zu einer verbesserten Sicherheitslage, einer vereinfachten Verwaltung und geringeren Kosten führt. Der Nirmata Policy Manager erweitert die Leistungsfähigkeit des Open-Source-Produkts Kyverno, indem er zentralisierte Transparenz, Workflows für die Zusammenarbeit, Offline-Scans, automatische Korrekturmaßnahmen und umfassende Compliance-Berichte in einer einheitlichen Plattform bietet.Um den Nutzen für die Kunden zu erhöhen, bietet der Nirmata Policy Manager nun eine vereinfachte Korrektur für Kubernetes-Sicherheitsrichtlinien und Infrastruktur als Code-Scanning für Terraform, Docker und andere IaC-Tools in Git-Repositories.Jim Bugwadia, CEO von Nirmata, sagte: "Mit dem Nirmata Policy Manager können Entwicklungsteams für Cloud-Native-Plattformen, die bisher Schwierigkeiten hatten, eine Self-Service-Automatisierung über mehrere Tools und Dienste hinweg anzubieten, nun die Erfahrung der Entwickler verbessern, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen."Das Feedback der Kunden aus der Praxis spiegelt diese Vorteile wider. Kuldeep Tomar, CISO bei Games24x7, sagte: "Der Schutz von Nutzerdaten ist von höchster Bedeutung, und wir haben mit zuverlässigen Partnern wie Nirmata Policy Manager zusammengearbeitet, um unsere Sicherheitslage in Kubernetes-Umgebungen deutlich zu verbessern. Um unsere Systeme zur Sicherheit der Benutzerdaten zu stärken, haben wir Pod Security Standards und CIS Benchmarks eingeführt, um einen robusten Rahmen zu schaffen, der unsere Infrastruktur in Übereinstimmung mit den Branchenvorschriften stärkt. Unser unermüdlicher Einsatz hat neue Maßstäbe für den Schutz der digitalen Werte unserer Nutzer gesetzt und uns in die Lage versetzt, ihnen eine sichere Spielumgebung zu bieten."Informationen zu Nirmata:Nirmata ist ein schnell wachsender Technologieanbieter, der Software-as-a-Service für Cloud Native Governance, Sicherheit und Compliance anbietet. Die Lösungen von Nirmata werden weltweit von Tausenden von Anwendern in verschiedenen Branchen eingesetzt, insbesondere in regulierten Branchen wie Banken und Finanzdienstleistungen, Versorgungsunternehmen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften. Nirmata ist der Schöpfer und Hauptbetreuer von Kyverno, der beliebten CNCF Policy Engine. Nirmatas kommerzielle Lösungen Nirmata Policy Manager und Nirmata Enterprise bauen auf Kyverno auf und bieten Beobachtbarkeit, Workflows und Integrationen für Fortune-2000-Kunden.Weitere Informationen zu Nirmata Policy Manager und Nirmata Enterprise finden Sie unter https://nirmata.com/. Weitere Informationen über Kyverno OSS finden Sie unter https://kyverno.io/.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2365552/Nirmata_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/nirmata-erweitert-seine-sicherheits--und-governance-plattform-auf-code-pipelines-302095054.htmlPressekontakt:Randi Belz,randi.belz@nirmata.comOriginal-Content von: Nirmata, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173913/5740126