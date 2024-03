Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins am Mittwochabend unverändert gelassen und ihre Bereitschaft für drei Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf bekräftigt. Die Investoren an der Wall Street reagieren darauf sehr erfreut und schieben Dow Jones und S&P 500 auf neues Rekordhochs. Doch auch am Kryptomarkt ist die Erleichterung groß.Nachdem der Bitcoin in den vergangenen Tagen deutlich von seinem neuen Rekordhoch aus der Vorwoche zurückgekommen und am Morgen bei 60.808 Dollar auf den bisherigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...