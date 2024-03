Andersen Global hat seine Plattform in China durch eine Kooperationsvereinbarung mit Zhonghua Huyin Certified Tax Agents Limited und Shanghai Zhonghua Enterprise Management Consulting Co. Ltd. (gemeinsam als Zhonghua bezeichnet) in Shanghai weiter gestärkt.

Unter der Leitung des geschäftsführenden Partners Mark Zhu bietet Zhonghua sowohl Full-Service-Steuerberatung als auch M&A-Dienstleistungen an. Zu den Steuerdienstleistungen der Kanzlei gehören Steuer-Compliance, Beratung, Verrechnungspreise und internationale Steuern, während die M&A-Kapazitäten finanzielle und steuerliche Due-Diligence-Prüfungen, Bewertungen und Transaktionsberatung umfassen. Das Kanzleiteam arbeitet von seinem Büro in Shanghai aus und bietet maßgeschneiderte Lösungen für Kunden, darunter in- und ausländische öffentliche Unternehmen, große staatliche Unternehmen (SOEs), ausländisch investierte Unternehmen (FIEs) und private Unternehmen (POEs).

"Unser Unternehmen nutzt seine umfassende Marktkenntnis, um seinen Kunden maßgeschneiderte, erstklassige Lösungen anzubieten", so Mark. "Die Zusammenarbeit mit Andersen Global ist eine ideale Gelegenheit, unsere globalen Ressourcen zu erweitern und unseren Wettbewerbsvorteil auf dem Markt weiter auszubauen."

Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen, sagte: "Unser Unternehmen konzentriert seine Expansionsbestrebungen weiterhin auf diesen wichtigen Markt, und der Neuzugang baut auf unserer bestehenden Plattform in der Region auf. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Mark und seinem hochkarätigen Team von erfahrenen Fachleuten."

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss rechtlich getrennter, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von dem US-Mitgliedsunternehmen Andersen Tax LLC gegründet und verfügt heute über mehr als 15.000 Fachleute weltweit und eine Präsenz an über 425 Standorten durch seine Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Firmen.

