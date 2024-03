Die Testplattform von LambdaTest und das ALM-System SpiraTeam von Inflectra bieten eine umfassende Lösung, die die Arbeitsabläufe bei der Softwareentwicklung rationalisiert, die Qualität der Ergebnisse verbessert und die Projektabwicklung beschleunigt.

LambdaTest, eine führende Cloud-basierte einheitliche Testplattform, und Inflectra, ein weltweiter Marktführer für IT-Software-Lifecycle-Management-Lösungen, geben ihre strategische Partnerschaft bekannt, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie Entwicklungsteams Softwareprojekte verwalten und liefern.

Die Integration von LambdaTest und SpiraTeam von Inflectra bildet eine einzigartige Lösung, die die wesentlichen Facetten der Softwareentwicklung abdeckt, wie z. B. die Verwaltung von Programmen und Portfolios, die Erfassung von Anforderungen, die Planung von Releases, die Verwaltung von Testfällen und Problemen, die Festlegung von Baselines und die Handhabung von Aufgaben-Workflows, und das alles in einem einheitlichen Rahmen.

Adam Sandman, CEO von Inflectra, zeigte sich begeistert von der Zusammenarbeit: "Wir freuen uns, unsere strategische Technologiepartnerschaft mit LambdaTest, einem weltweit führenden Anbieter von automatisierten Tests, bekannt geben zu können. Durch die Kombination der leistungsstarken, browserübergreifenden Testplattform von LambdaTest mit der intuitiven Projektmanagement-Software von SpiraTeam wollen wir Entwicklern und Teams einen nahtlosen Arbeitsablauf bieten, der effizientes Testen und die Projektabwicklung gewährleistet. Gemeinsam werden wir Unternehmen dabei helfen, ihre kritische Software schnell, qualitativ hochwertig und mit geringem Risiko bereitzustellen."

Mayank Bhola, Head of Products und Mitbegründer von LambdaTest, hat sich zu dieser Zusammenarbeit geäußert und über die Auswirkungen dieser Integration berichtet: "Diese Partnerschaft mit Inflectra ist ein wichtiger Meilenstein für LambdaTest. Durch die Integration mit SpiraTeam schaffen wir eine Synergie, die die Effizienz von Softwareentwicklungs- und Testprozessen neu definieren wird. Diese robuste Lösung verspricht, Arbeitsabläufe zu rationalisieren und die Qualität der Ergebnisse zu verbessern, was letztendlich zu erfolgreichen Projektlieferungen führt."

Diese strategische Partnerschaft wird einer Vielzahl von Anwendern, von Entwicklern bis hin zu Projektmanagern, zugute kommen, indem sie sie mit Tools ausstattet, die sowohl für sich genommen leistungsstark sind als auch in Kombination noch mehr Funktionen bieten. Die Zusammenarbeit erleichtert den Übergang vom Projektmanagement zu den Testphasen und garantiert die Lieferung von Softwareprodukten höchster Qualität in kürzeren Zeiträumen.

Weitere Informationen über die Integration mit LambdaTest finden Sie unter https://www.lambdatest.com/support/docs/spirateam-integration/

Über LambdaTest

LambdaTest ist eine intelligente und kanalübergreifende Ausführungsumgebung für Unternehmen, die Unternehmen dabei hilft, die Zeit bis zur Markteinführung durch Just in Time Test Orchestration (JITTO) drastisch zu verkürzen und so qualitativ hochwertige Releases und eine beschleunigte digitale Transformation sicherzustellen. Mehr als 10.000+ Unternehmenskunden und mehr als 2 Millionen Benutzer in über 130 Ländern vertrauen auf LambdaTest für ihre Testanforderungen.

Browser App Testing Cloud ermöglicht es Benutzern, sowohl manuelle als auch automatisierte Tests von Web- und mobilen Anwendungen in einer Vielzahl von verschiedenen Browsern, realen Geräten und Betriebssystemumgebungen durchzuführen.

HyperExecute hilft Kunden dabei, Testgrids in der Cloud für jedes Framework und jede Programmiersprache blitzschnell auszuführen und zu orchestrieren, um die Zeit für Qualitätstests zu verkürzen und Entwicklern dabei zu helfen, Software schneller zu erstellen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://lambdatest.com

Über Inflectra

Inflectra bietet eine Reihe von intuitiven, schlüsselfertigen Unternehmenslösungen zur Verwaltung des gesamten Software-Lebenszyklus. Die branchenführenden Produkte des Unternehmens für die Verwaltung von Anwendungstests, die Testautomatisierung und das Lebenszyklusmanagement unterstützen Kunden bei der Rationalisierung ihrer Arbeitsabläufe und ermöglichen es Entwicklern, Testern und Managern, ihre Zeit und Ressourcen auf geschäftskritische Aufgaben zu verwenden. Eines unserer beliebtesten Produkte ist SpiraPlan, das Ihnen die Möglichkeit gibt, das, was wichtig ist, mit agiler Programmentwicklung zu synchronisieren. Inflectra wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten. Heute verfügt das Unternehmen über Niederlassungen in mehr als 10 Ländern sowie über ein globales Partnernetzwerk, das mehr als 5.000 Kunden weltweit abdeckt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240319691148/de/

Contacts:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle von LambdaTest:

press@lambdatest.com