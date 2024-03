DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,7% auf 18.140 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Im Sog einer kleinen Kursrally im späten Geschäft an der Wall STreet ist es am Mittwoch nachbörslich auch mit den Kursen deutscher Aktien in der Breite nach oben gegangen. Der XDAX stieg genüber dem DAX-Xetra-Handelsschluss um 0,7 Prozent. Auslöser waren Aussagen der US-Notenbank zum eiteren Zinskrs, die die Hoffnungen am Markt bestärkten, dass im Juni eine erste von drei Zinssenkungen im laufenden jahr anstehen könnte.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 18.139,65 18.015,13 +0,7% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

March 20, 2024

