NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Biontech nach Quartalszahlen von 111 auf 100 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Umsatz des Impfstoffherstellers habe die Erwartungen deutlich verfehlt, schrieb Analyst Akash Tewari in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch der Gewinn je Aktie sei erheblich niedriger als prognostiziert ausgefallen./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2024 / 12:29 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2024 / 12:29 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US09075V1026

