Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Was für ein Tag bei Super Micro Computer. Am Ende hat sich der Wert aus einem sehr schwachen Umfeld wieder nach oben gearbeitet. Während des Tages hat die Aktie teils in den Abgrund geblickt. Nun konnte sich der Wert wieder deutlich erholen, zumindest im Abendhandel. Das Drama der vergangenen Tage hat sicherlich Spuren hinterlassen, aber es wird wieder [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...