Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Steuereinnahmen sind im Februar erneut deutlich um 5,9 Prozent gestiegen, nachdem sie sich bereits im Januar um 5,6 Prozent erhöht hatten. Das gab das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht bekannt. "Zum Plus trug allerdings wesentlich ein Sondereffekt bei der Einfuhrumsatzsteuer im Vorjahr bei", betonte das Ministerium.

"Unter Berücksichtigung des Sondereffekts entwickelten sich die Einnahmen aus den Steuern vom Umsatz eher schwach." Der Anstieg bei der Lohnsteuer sei - auch angesichts der erneuten Entlastung durch das Inflationsausgleichsgesetz - moderat ausgefallen. Weiterhin kräftig im Plus gewesen sei dagegen das Aufkommen aus der Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge.

Der Bund verbuchte im Februar 9,8 Prozent mehr an Steuereinnahmen und erreichte ein Aufkommen von rund 30,0 Milliarden Euro. Die Länder nahmen mit rund 28,0 Milliarden Euro um 6,4 Prozent mehr an Steuern ein. Insgesamt belief sich das Steueraufkommen im Februar auf rund 64,2 Milliarden Euro. In den ersten beiden Monaten des Jahres nahmen die Steuereinnahmen insgesamt um 5,8 Prozent auf 125,4 Milliarden Euro zu. Während der Bund im Januar und Februar einen Zuwachs von 9,0 Prozent verbuchte, nahmen die Länder um 6,1 Prozent mehr an Steuern ein.

Zur weiteren Konjunkturentwicklung erklärten die Ökonomen des Ministeriums, aktuelle Konjunkturdaten zeigten "Licht und Schatten". Zuwächsen bei Produktion und Außenhandel zum Jahresauftakt stehe ein eher schwacher Einzelhandel gegenüber. "Frühindikatoren deuten nicht darauf hin, dass kurzfristig spürbare konjunkturelle Impulse für die Entwicklung des Steueraufkommens zu erwarten sind", betonte das Finanzministerium.

