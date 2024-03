Liechtensteinische Landesbank / LLB / Schlagwort(e): Personalie

Andreas Gerber wird neues Mitglied der LLB-Gruppenleitung



21.03.2024 / 07:00 CET/CEST





Vaduz, 21. März 2024 - Der Verwaltungsrat der Liechtensteinischen Landesbank (LLB) hat Andreas Gerber zum neuen Mitglied der Gruppenleitung und Leiter der Division Privat- und Firmenkunden ernannt, vorbehältlich der Zustimmung durch die zuständige Aufsichtsbehörde. Andreas Gerber wird seine Stelle am 1. August 2024 antreten. Er übernimmt die Funktion von Urs Müller, der nach fast 30 Jahren Tätigkeit für die LLB-Gruppe, davon mehr als 13 Jahre in der Gruppenleitung, Ende 2024 sein aktives Berufsleben beendet.

Andreas Gerber verfügt über mehr als 35 Jahre Berufserfahrung und über fundierte Kenntnisse im Firmenkundengeschäft, welche er in verschiedenen Bereichen und Funktionen bei der Credit Suisse stetig vertieft hat. Bis Juli 2023 war er Leiter des Bereichs Firmenkunden und Mitglied der Geschäftsleitung der Credit Suisse (Schweiz) AG. Andreas Gerber ist dipl. Betriebswirt HF und absolvierte das Executive Program am Swiss Finance Institute (SFI) in Zürich sowie an der Tuck School of Business des Dartmouth College in Hanover, USA.

Andreas Gerber wird am 1. August 2024 in die LLB eintreten. Als Leiter der Division Privat- und Firmenkunden zeichnet er gruppenweit für das Firmen- und Direktkundengeschäft, das Private Banking Liechtenstein, Schweiz und Deutschland sowie für das Group Investment Advisory und das Group Business- und Vertriebsmanagement verantwortlich. Die Ernennung von Andreas Gerber erfolgt vorbehältlich der Zustimmung der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA).

Andreas Gerber wird die operative Leitung nach einer Übergangsphase von zwei bis drei Monaten übernehmen. Dadurch wird die Kontinuität in der Führung der Division Privat- und Firmenkunden sichergestellt.

Urs Müller trat 1995 als Rechtskonsulent in die LLB ein. Nach verschiedenen Stationen wurde er 2011 in die Gruppenleitung berufen. Seit 2016 leitet er die Division Privat- und Firmenkunden. Zudem ist er Präsident des Verwaltungsrates der LLB (Schweiz) AG. Georg Wohlwend, Präsident des Gruppenverwaltungsrates, würdigt die Verdienste von Urs Müller: "Der Gruppenverwaltungsrat dankt Urs Müller ganz herzlich für seinen grossen Einsatz für die LLB-Gruppe. Mit seinem vorbildlichen Engagement hat er die Transformation und sehr erfolgreiche Entwicklung der LLB-Gruppe in den letzten mehr als 10 Jahren massgeblich mitgeprägt. Wir wünschen ihm für seinen neuen Lebensabschnitt schon jetzt alles Gute." Gabriel Brenna, Group CEO, bringt seine persönliche Anerkennung zum Ausdruck: "Seit meinem Eintritt in die LLB-Gruppe im Jahr 2012 habe ich die konstruktive, verlässliche und zielgerichtete Zusammenarbeit mit Urs Müller sehr geschätzt. Er hat mit seiner profunden Fachexpertise, seiner Loyalität zur LLB-Gruppe und seinem Vorleben der LLB-Werte sehr grossen Anteil an den Erfolgen der LLB-Gruppe. Seine Handschrift tragen unter anderem der erfolgreiche Ausbau des Firmenkundengeschäfts in Liechtenstein und der Schweiz sowie die Wachstumsinitiativen in der Schweiz und in Deutschland. Im Namen meiner Kollegin und Kollegen in der Gruppenleitung spreche ich Urs ein ganz herzliches Dankeschön aus - für alles, was er für die LLB-Gruppe geleistet hat sowie für die schöne gemeinsame Zeit."

Georg Wohlwend, Präsident des Gruppenverwaltungsrates, freut sich über die Verpflichtung von Andreas Gerber als Nachfolger von Urs Müller: "Wir konnten mit Andreas Gerber einen ausgewiesenen Bankfachmann und eine erfahrene Führungskraft für die LLB-Gruppe gewinnen. Mit seiner mehr als 30-jährigen Expertise im Firmenkundengeschäft und seiner langjährigen Erfahrung als Führungskraft wird er uns unterstützen, unsere Strategie ACT-26 konsequent und mit viel Elan umzusetzen."

Andreas Gerber hält zu seiner neuen Aufgabe fest: "Ich danke dem Gruppenverwaltungsrat für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Ich freue mich sehr darauf, als Mitglied der Gruppenleitung und gemeinsam mit allen Mitarbeitenden die Entwicklung der LLB-Gruppe weiter voranzutreiben. Durch meine langjährige Tätigkeit kenne ich die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen unserer Kundinnen und Kunden und möchte sie partnerschaftlich bei der Verwirklichung ihrer Ziele unterstützen."

Kurzlebenslauf Andreas Gerber

Andreas Gerber (Jahrgang 1968) trat 1989 in die Schweizerische Volksbank ein. In seiner mehr als 30-jährigen Tätigkeit für die Credit Suisse hat er diverse Stationen im Privat- und Firmenkundengeschäft durchlaufen. Er war für die Betreuung börsenkotierter Grosskunden verantwortlich, leitete das Firmenkundengeschäft der Region Mittelland und ab 2010 das Firmenkundengeschäft der Region Zürich / Schaffhausen. 2009 wurde er zum Managing Director befördert. Von April 2015 bis Ende 2020 war er Leiter des schweizweiten KMU-Geschäfts. Am 8. Dezember 2020 wurde er zum Leiter Firmenkunden der Credit Suisse (Schweiz) AG ernannt. Von September 2017 bis Ende 2023 war Andreas Gerber auch Präsident des Swiss Venture Club (SVC), des grössten Netzwerks von mittelständischen Unternehmen in der Schweiz. Andreas Gerber ist dipl. Betriebswirt HF und absolvierte das Executive Program am Swiss Finance Institute (SFI) in Zürich sowie an der Tuck School of Business des Dartmouth College in Hanover, USA. Andreas Gerber ist Schweizer Staatsbürger und lebt im Kanton Zürich.

Wichtige Termine

• Freitag, 19. April 2024, 32. ordentliche Generalversammlung

• Dienstag, 23. April 2024, Ex-Dividendendatum

• Donnerstag, 25. April 2024, Auszahlung Dividende

• Montag, 26. August 2024, Veröffentlichung Halbjahresergebnis 2024

Kurzporträt

Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX kotiert (Symbol: LLBN). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 1'213 Mitarbeitenden (in Vollzeitstellen) ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten präsent. Per 31. Dezember 2023 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe bei CHF 102.2 Mia.

