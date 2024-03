Cembra Money Bank AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Cembra veröffentlicht Einladung zur Generalversammlung 2024 und ihren Geschäftsbericht 2023



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Zürich, 21. März 2024 - Cembra hat heute die Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates für die ordentliche Generalversammlung 2024 veröffentlicht. Diese findet am Mittwoch, 24. April 2024 im Kongresshaus Zürich statt. Die Einladung kann auf der Website von Cembra eingesehen werden. Wie am 15. März 2024 angekündigt, schlägt der Verwaltungsrat Sandra Hauser als neue Verwaltungsrätin vor. Die Verwaltungsratsmitglieder Jörg Behrens und Alex Finn haben sich entschieden, nicht zur Wiederwahl anzutreten. Alle anderen Verwaltungsratsmitglieder stellen sich zur Wiederwahl. Zu den weiteren Anträgen gehören erstmals eine Abstimmung über nichtfinanzielle Belange, eine Anpassung der Statuten und die Wiederwahl von KPMG als externe Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024. Im Zuge eines formellen Ausschreibungsverfahrens wird der Verwaltungsrat die Ernennung von PwC als neue Revisionsstelle der Gruppe für das Geschäftsjahr 2025 empfehlen, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionärinnen und Aktionäre an der Generalversammlung 2025. Das Mandat von KPMG, der derzeitigen Revisionsstelle seit 2005, endet nach Abschluss der Jahresrevision für das Geschäftsjahr 2024. Verwaltungsratspräsident Franco Morra sagte: «Im Namen des Verwaltungsrates möchte ich unseren ausscheidenden Verwaltungsratsmitgliedern Jörg Behrens und Alex Finn für ihre wertvollen Beiträge zur strategischen Ausrichtung und insbesondere für die Audit & Risk-Aufsicht der Bank in den vergangenen Jahren danken. Wir wünschen ihnen für ihre zukünftigen Aufgaben alles Gute. Mit Sandra Hauser schlagen wir eine führende IT- und Technologie-Managerin vor, die über hohe Expertise und Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor verfügt. Ich möchte auch unserer Revisionsstelle KPMG für ihre sehr geschätzten professionellen Dienstleistungen in den vergangenen 20 Jahren danken.»



Cembra hat heute auch ihren Geschäftsbericht 2023 veröffentlicht. Der Geschäftsbericht, einschliesslich des Nachhaltigkeitsberichts, sowie der Kurzbericht sind abrufbar unter www.cembra.ch/investoren .

+41 44 439 85 12, media@cembra.ch Investor Relations: Marcus Händel, Head Investor Relations & Sustainability

+41 44 439 85 72, investor.relations@cembra.ch

Über Cembra

Cembra ist eine führende Schweizer Anbieterin von Finanzierungslösungen und -dienstleistungen. Unsere Produktepalette umfasst Konsumkreditprodukte wie Privatkredite und Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, das Angebot von damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen, Einlagen und Anlageprodukte.



In unseren Geschäftsbereichen Lending und Payments betreuen wir über 2 Millionen Kunden in der Schweiz und beschäftigen mehr als 900 Mitarbeitende aus über 40 verschiedenen Ländern. Wir haben unseren Hauptsitz in Zürich und sind in der ganzen Schweiz über unser Filialnetz und unsere Online-Vertriebskanäle sowie über unsere Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und Autohändler tätig.



Wir sind seit 2013 als unabhängige Schweizer Bank an der SIX Swiss Exchange kotiert. Cembra wird von Standard & Poor's mit A- bewertet und ist im MSCI ESG Leaders Index sowie im 2023 Bloomberg Gender-Equality Index enthalten.

Ende der Adhoc-Mitteilung