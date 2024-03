SIG Group AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

SIG informiert über Veränderungen im Verwaltungsrat



21.03.2024 / 07:00 CET/CEST





21. März 2024

SIG informiert über Veränderungen im Verwaltungsrat

An der ordentlichen Generalversammlung der SIG Group AG (SIG) vom 23. April 2024 stellen sich alle bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates zur Wiederwahl für eine einjährige Amtszeit. Der Verwaltungsrat beantragt zudem die Wahl von Thomas Dittrich als neues Mitglied des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtszeit.

Thomas Dittrich, Schweizer und deutscher Staatsbürger, ist seit 2019 Chief Financial Officer von Galderma. Zuvor war er in verschiedenen hochrangigen Managementpositionen tätig, unter anderem als Chief Financial Officer und exekutives Mitglied des Verwaltungsrats von Shire plc. Zu Shire stiess er von Sulzer, wo er als Chief Financial Officer und als Chief Executive Officer ad interim tätig war.

Andreas Umbach wird zur Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtszeit vorgeschlagen. Andreas Umbach hat sich entschieden, an der Generalversammlung im Jahr 2025 nicht mehr zur Wiederwahl anzutreten. Andreas Umbach ist seit dem Börsengang von SIG an der SIX Swiss Exchange im September 2018 Präsident des Verwaltungsrats. In dieser Zeit war seine strategische Führung für das Unternehmen von unschätzbarem Wert.

Um einen geordneten Übergang zu gewährleisten, wird der Verwaltungsrat die Suche nach einer Person für das Präsidium einleiten, die an der Generalversammlung 2025 gewählt werden soll. Die Suche wird vom Nominierungs- und Governance-Ausschuss geleitet.

Die Einladung zur Generalversammlung 2024 ist hier abrufbar. Weitere Informationen zu allen Verwaltungsratsmitgliedern und Verwaltungsratsausschüssen sind im Corporate Governance-Bericht 2023 zu finden.



Kontakt für Investoren:

Ingrid McMahon

Head of Investor Relations

Tel: +41 52 543 1224

Email: Ingrid.mcmahon@sig.biz



Kontakt für Medien:

Andreas Hildenbrand

Lemongrass Communications

Tel: +41 44 202 5238

Email: andreas.hildenbrand@lemongrass.agency

Über SIG

SIG ist ein führender Anbieter von Verpackungslösungen "for better" - besser für unsere Kunden, für Verbraucherinnen und Verbraucher und für die Welt. Mit unserem einzigartigen Portfolio aus aseptischen Kartonpackungen, Bag-in-Box-Lösungen und Standbeuteln mit Verschlüssen arbeiten wir partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen, um Lebensmittel- und Getränkeprodukte auf sichere, nachhaltige und erschwingliche Weise an Verbraucherinnen und Verbraucher in aller Welt zu bringen. Unsere Technologie und unsere herausragende Innovationskraft ermöglichen es uns, unseren Kunden vielfältige Verpackungssysteme und -lösungen für innovative Produkte und smarte Produktionsprozesse anzubieten, die den sich ständig ändernden Bedürfnissen der Verbraucherinnen und Verbrauchern gerecht werden. Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit und leitet uns auf unserem Weg, Verpackungen "for better" zu schaffen - Verpackungen, die mehr für die Menschen und den Planeten tun, als sie in Anspruch nehmen.

Gegründet im Jahr 1853, hat SIG den Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz, und ist an der SIX Swiss Exchange notiert. Die Kompetenz und Erfahrung unserer weltweit rund 9.000 Mitarbeitenden ermöglichen es uns, schnell und effektiv auf die Bedürfnisse unserer Kunden in mehr als 100 Ländern einzugehen. 2023 produzierte SIG 53 Milliarden Packungen und erzielte einen Umsatz von EUR 3,2 Milliarden. SIG hat ein AA ESG-Rating von MSCI, eine Bewertung von 13,9 (geringes Risiko) von Sustainalytics, ein Platin-CSR-Rating von EcoVadis und ist im FTSE4Good Index vertreten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website .

Einblicke in Trends, die die Lebensmittel- und Getränkeindustrie beeinflussen, finden Sie im SIG-Blog .

