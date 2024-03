News von Trading-Treff.de Das FED-Feuerwerk sorgt für ein Allzeithoch bei Dow Jones und S&P500. Unser DAX startet ebenso entfesselt in den Donnerstag 21.03.2024 deutlich über 18.000 Punkten. 18000 per Schlusskurs überboten Die Frage vom Vortag aus der Morgenanalyse des 20.03.2024 kann beantwortet werden mit: JA, der DAX bricht das Dreieck und stellt sogar neue Rekorde auf (Rückblick): Direkt zum Handelsstart festigte sich der Index an der Unterseite ...

