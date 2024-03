Die Parfümeriekette Douglas kehrt heute an die Börse zurück. Heute ist der erste Handelstag an der Frankfurter Börse. Gegen 9:15 Uhr soll der erste Kurs der Aktie ausgerufen und anschließend die Börsenglocke geläutet werden. Ausgegeben werden knapp 32,7 Millionen Aktien. Diese werden am unteren Ende der Angebotsspanne bei 26 Euro platziert, wie bereits am Dienstag mitgeteilt wurde.Hinzu kämen noch rund 1,5 Millionen bestehende Papiere, damit die Teilnehmer von Management-Equity-Programmen künftige ...

