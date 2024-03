Der DAX zeigte sich am Vortag zunächst zurückhaltend und in einer engen Handelsspanne. Hintergrund war der US-Leitzinsentscheid am Vorabend, vor dem sich die Trader traditionell etwas zurückhalten. Nach dem Leitzinsentscheid wurde es sehr volatil, doch der DAX konnte den wichtigen 10er-EMA verteidigen und in der Folge wieder hochziehen und mit einer langen bullischen Tageskerze aus dem Handel gehen. Damit setzt sich der lange Aufwärtstrend seit Oktober ...

