IONOS Group SE mit erfolgreichem Geschäftsjahr 2023



21.03.2024

Karlsruhe / Berlin, 21. März 2024. Die IONOS Group SE hat ihren erfolgreichen Wachstumskurs 2023 fortgesetzt. Das spiegelt sich in der positiven Entwicklung von Umsatz und Ergebnis sowie im Anstieg der Kundenzahl um rund 190.000 auf 6,19 Mio. Kunden wider.



Die Umsatzerlöse stiegen im Geschäftsjahr 2023 um 10,1 % von 1,292 Mrd. € (2022) auf 1,423 Mrd. €. Das bereinigte EBITDA stieg trotz weiterhin hoher Marketingaufwendungen, insbesondere zur Steigerung der Markenbekanntheit von IONOS, um 12,9 % auf 390,3 Mio.€. Die bereinigte EBITDA-Marge stieg im Geschäftsjahr 2023 auf 27,4 %, verglichen mit 26,7 % im Vorjahr.



Der Anstieg der Umsatzerlöse ist im Wesentlichen auf die weiterhin positive Entwicklung des Neukundengeschäfts und das erfolgreiche Cross- und Upselling bei Bestandskunden zurückzuführen, außerdem wurde das Aftermarket-Geschäft weiter ausgebaut.



"Unser IPO im Februar 2023 war der erste an der Frankfurter Wertpapierbörse seit September 2022 und galt in einem herausfordernden Umfeld als "Eisbrecher", sagt IONOS CEO Achim Weiß. "Im letzten Jahr haben wir deutlich gezeigt, dass unser Geschäftsmodell funktioniert. Wir haben unsere Position als Europas führender Digitalisierungspartner und zuverlässiger Cloud Enabler weiter ausgebaut."



2023 wurden insbesondere Innovationen im Bereich der Künstlichen Intelligenz vorangetrieben. So hat IONOS einen KI-basierten Website-Baukasten, ein Newsletter-Tool mit KI-Funktionen sowie eine Domain-Suche eingeführt, die von dieser neuen Technologie profitieren. Im Cloud-Bereich konnten erstmals Kundinnen und Kunden generative KI-Anwendungen auf der IONOS Cloud-Plattform nutzen. Darüber hinaus nutzt IONOS Künstliche Intelligenz auch im Kundenservice, um die Kundenzufriedenheit weiter zu verbessern.



Aufgrund der erfolgreichen Entwicklung im Geschäftsjahr hat IONOS bereits im Dezember 2023 eine Prognose für die Jahre 2024 und 2025 veröffentlicht. Für das Geschäftsjahr 2024 plant das Unternehmen ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von ca. 11 % (2023: 1,423 Mrd. €). Die bereinigte EBITDA-Marge soll bei ca. 28,5 % (2023: 27,4 %) liegen, wodurch ein bereinigtes EBITDA von ca. 450 Mio.€ (2023: 390,3 Mio. €) erwirtschaftet werden soll.



Auch für 2025 plant IONOS ein unvermindert starkes Wachstum und eine weitere Steigerung der bereinigten EBITDA-Marge auf circa 30 %.



