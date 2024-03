EQS-News: Hamburger Hafen und Logistik AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

Hamburg, 21. März 2024 Veröffentlichung Geschäftsjahreszahlen 2023

HHLA setzt zukunftsweisende Investitionen trotz herausfordernder Bedingungen fort Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath: "In einem herausfordernden Marktumfeld treibt die HHLA ihre zukunftsgerichteten Investitionen zur Modernisierung ihrer Anlagen und europäischen Netzwerkerweiterung voran."

Dividendenvorschlag von 0,08 Euro je dividendenberechtigter A-Aktie

Konzern-Ausblick 2024: moderater Umsatzanstieg und EBIT von 85 Mio. bis 115 Mio. Euro Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) verzeichnete im Geschäftsjahr 2023 eine rückläufige Umsatz- und Ergebnisentwicklung. Der anhaltende Krieg in der Ukraine, geopolitische Spannungen, eine hohe Inflation und gestiegene Zinsen belasteten die Wirtschaft und bremsten die Erholung nach der Pandemie weiter aus. Diese Konjunkturschwäche spiegelt sich im Ergebnis des Konzerns wider. Der Konzernumsatz reduzierte sich um 8,3 Prozent auf 1.446,8 Mio. Euro (im Vorjahr: 1.578,4 Mio. Euro). Das Konzern-Betriebsergebnis (EBIT) verringerte sich um 50,4 Prozent auf 109,4 Mio. Euro (im Vorjahr: 220,4 Mio. Euro). Die EBIT-Marge betrug 7,6 Prozent nach 14,0 Prozent im Vorjahr. Der Konzernjahresüberschuss nach Anteilen anderer Gesellschafter belief sich auf 20,0 Mio. Euro (im Vorjahr: 92,7 Mio. Euro). Angela Titzrath, HHLA-Vorstandsvorsitzende: "Die HHLA hat sich 2023 angesichts der extrem schwierigen Rahmenbedingungen für den Welthandel gut behauptet, gerade auch im Vergleich mit den wesentlichen Wettbewerbern. Auch im laufenden Jahr müssen wir in einem unsicheren Marktumfeld agieren. Ungeachtet dessen bauen wir unsere Präsenz als europäischer Logistikkonzern aus und investieren weiterhin in Modernisierungsprojekte mit Schwerpunkt im Hamburger Hafen, unsere europäische Netzwerkerweiterung sowie in die Entwicklung nachhaltiger Logistiklösungen." Teilkonzern Hafenlogistik: Geschäftsentwicklung 2023 Der börsennotierte Teilkonzern Hafenlogistik verzeichnete 2023 einen Umsatzrückgang um 8,6 Prozent auf 1.408,9 Mio. Euro (im Vorjahr: 1.542,3 Mio. Euro). Ursächlich hierfür war neben der konjunkturbedingt geringeren Menge im Containerumschlag der Rückgang der Lagergelderlöse an den Hamburger Containerterminals, die im Vorjahr durch die gestörten Lieferketten begünstigt worden waren. Das Betriebsergebnis (EBIT) fiel im Jahresvergleich um 53,9 Prozent auf 92,9 Mio. Euro (im Vorjahr: 201,6 Mio. Euro). Die EBIT-Marge belief sich auf 6,6 Prozent und lag damit 6,5 Prozentpunkte unter dem Vorjahr. Der Jahresüberschuss nach Anteilen anderer Gesellschafter reduzierte sich um 89,4 Prozent auf 8,7 Mio. Euro (im Vorjahr: 82,1 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie belief sich damit auf 0,12 Euro (im Vorjahr: 1,13 Euro). Im Segment Container ging der Containerumschlag an den HHLA-Containerterminals im Vergleich zum Vorjahr um 7,5 Prozent auf 5.917 Tsd. Standardcontainer (TEU) zurück (im Vorjahr: 6.396 Tsd. TEU). Das Umschlagvolumen an den Hamburger Containerterminals lag dabei mit 5.687 Tsd. TEU um 6,3 Prozent unter dem Vergleichswert des Vorjahres (im Vorjahr: 6.071 Tsd. TEU). Haupttreiber für diese Entwicklung war der Rückgang der Volumina des Fahrtgebiets Fernost, insbesondere China. Positive Impulse aus dem nordamerikanischen Ladungsaufkommen sowie den Umschlagmengen des Mittleren und Nahen Ostens konnten diesen nur teilweise kompensieren. Bei den Zubringerverkehren (Feeder) lag die Mengenentwicklung ebenfalls stark unter dem Vorjahr. Neben den reduzierten schwedischen und polnischen Verkehren fielen zusätzlich sanktionsbedingt die Russlandmengen aus. Die Feederquote am wasserseitigen Umschlag belief sich auf 18,6 Prozent (im Vorjahr: 19,8 Prozent). Die internationalen Containerterminals verzeichneten einen starken Rückgang im Umschlagvolumen von 29,1 Prozent auf 231 Tsd. TEU (im Vorjahr: 326 Tsd. TEU). Ursache hierfür war insbesondere der signifikante Rückgang der Ladungsmengen am Container Terminal Odessa (CTO), nachdem dort seit Ende Februar 2022 der seeseitige Umschlag infolge des russischen Angriffskriegs auf behördliche Anweisung eingestellt werden musste. Lediglich Getreideschiffe, die unter der "Schwarzmeer-Getreide-Initiative" fuhren, wurden dort zeitweise abgefertigt. Zudem blieben 2023 im Vergleich zum Vorjahr zusätzliche Anläufe am Containerterminal TK Estonia als Alternative zu russischen Häfen aus. Der merkliche Anstieg der Umschlagmengen am Multifunktionsterminal HHLA PLT Italy konnte diesen Wegfall nicht kompensieren. Die Umsatzerlöse des Segments gingen im Berichtszeitraum um 18,0 Prozent auf 708,8 Mio. Euro zurück (im Vorjahr: 864,2 Mio. Euro). Grund hierfür war neben dem starken Mengenrückgang im Wesentlichen der Rückgang der Verweildauer umzuschlagender Container an den Hamburger Terminals, die sich im Vorjahr als Folge der gestörten Lieferketten steigernd auf die Lagergelderlöse ausgewirkt hatte. Vor diesem Hintergrund reduzierte sich das Betriebsergebnis (EBIT) um 70,0 Prozent auf 47,2 Mio. Euro (im Vorjahr: 157,3 Mio. Euro). Die EBIT-Marge sank um 11,5 Prozentpunkte auf 6,7 Prozent (im Vorjahr: 18,2 Prozent). Im Segment Intermodal reduzierte sich der Containertransport insgesamt um 5,4 Prozent auf 1.602 Tsd. TEU (im Vorjahr: 1.694 Tsd. TEU). Die Bahntransporte verringerten sich im Vergleich zum Vorjahr um 3,1 Prozent auf 1.365 Tsd. TEU (im Vorjahr: 1.409 Tsd. TEU). Die Straßentransporte verzeichneten einen Rückgang um 16,9 Prozent auf 226 Tsd. TEU (im Vorjahr: 285 Tsd. TEU). Die Umsatzerlöse lagen mit 620,5 Mio. Euro um 4,2 Prozent über dem Vorjahreswert (im Vorjahr: 595,4 Mio. Euro) und entwickelten sich damit positiv gegenläufig zur Transportmenge. Hintergrund hierfür war das bereits im Verlauf des Vorjahres gestiegene Niveau der Transporterlöse, das an die gestiegenen Kosten im Leistungseinkauf, insbesondere von Energie, angepasst werden konnte. Positiv auf die Umsatzerlöse wirkte sich zudem der gestiegene Bahnanteil am Gesamtaufkommen der HHLA-Intermodaltransporte von 83,2 Prozent auf 85,2 Prozent aus. Das Betriebsergebnis (EBIT) reduzierte sich um 23,6 Prozent auf 72,9 Mio. Euro (im Vorjahr: 95,3 Mio. Euro). Die EBIT-Marge ging um 4,3 Prozentpunkte auf 11,7 Prozent zurück (im Vorjahr: 16,0 Prozent). Ursächlich für die rückläufige EBIT-Entwicklung war im Wesentlichen der Rückgang der Transportmenge. Daneben wirkten sich Tariferhöhungen sowie die Geschäftsausweitung bei den Bahnverkehren belastend aus. Teilkonzern Immobilien: Geschäftsentwicklung 2023 Die HHLA-Immobilien in der historischen Speicherstadt und auf dem Fischmarktareal in Hamburg verzeichneten 2023 eine positive Entwicklung bei annähernder Vollvermietung der beiden Quartiere. Die Umsatzerlöse stiegen im Berichtszeitraum um 5,3 Prozent auf 46,5 Mio. Euro (im Vorjahr: 44,1 Mio. Euro). Neben gestiegenen Erlösen aus Umsatzmietvereinbarungen trugen auch höhere Mieterlöse aus neu entwickelten Objekten in der Speicherstadt hierzu bei. Den deutlichen Umsatzzuwächsen standen ein geplanter temporärer Leerstand aufgrund einer energetischen Fassadensanierung eines Objekts sowie ein auch im vierten Quartal erhöhter Instandhaltungsaufwand gegenüber. Zudem belasteten erhöhte Abschreibungen nach abgeschlossener Projektentwicklung sowie Rückbaukosten im Zuge der Vorbereitung auf den Bau eines Großprojekts auf dem Fischmarktareal die Ergebnisentwicklung. Das kumulierte Betriebsergebnis (EBIT) sank entsprechend um 12,5 Prozent auf 16,1 Mio. Euro (im Vorjahr: 18,4 Mio. Euro). Ausblick 2024 Aufgrund der ungewissen weiteren Entwicklung der geopolitischen Spannungen, dem anhaltenden Krieg in der Ukraine und den Auswirkungen der angekündigten Neuausrichtungen der Konsortialstrukturen der Reeder unterliegt die nachfolgende Prognose hohen Unsicherheiten. Im Teilkonzern Hafenlogistik wird für den Containerumschlag mit einem deutlichen Anstieg und für den Containertransport mit einem moderaten Anstieg gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Für die Umsatzerlöse wird insgesamt von einem moderaten Anstieg gegenüber dem Vorjahr ausgegangen. Dabei wird im Segment Container ein deutlicher Anstieg und im Segment Intermodal ein moderater Anstieg prognostiziert. Für das Geschäftsjahr 2024 wird für den Teilkonzern Hafenlogistik ein EBIT in einer Bandbreite von 70 Mio. bis 100 Mio. Euro angestrebt. Dabei wird im Segment Container von einem starken Rückgang und im Segment Intermodal von einem starken Anstieg ausgegangen. Für den Teilkonzern Immobilien wird mit einem Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres gerechnet. Gegenüber dem Vorjahreswert wird ein deutlicher Anstieg im Betriebsergebnis (EBIT) für möglich gehalten. Auf Konzernebene wird ein moderater Umsatzanstieg und ein Betriebsergebnis (EBIT) in einer Bandbreite von 85 Mio. bis 115 Mio. Euro erwartet. Für 2024 wird von Investitionen auf Konzernebene in einer Bandbreite von 400 bis 450 Mio. Euro ausgegangen. Davon entfallen 360 bis 410 Mio. Euro auf den Teilkonzern Hafenlogistik. Die Investitionsschwerpunkte liegen im Segment Container auf der Kapazitätserweiterung inländischer und ausländischer Terminals sowie im Segment Intermodal auf der Erweiterung der eigenen Transport- und Umschlagkapazitäten. Es bleibt das Ziel der HHLA, ihre ertragsorientierte Ausschüttungspolitik, die eine Auszahlung zwischen 50 und 70 Prozent des Jahresüberschusses nach Anteilen Dritter als Dividende vorsieht, fortzusetzen. Dividendenvorschlag für das Jahr 2023 Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung am 13. Juni 2024 eine Dividende in Höhe von 0,08 Euro je dividendenberechtigter A-Aktie vorschlagen. Damit bestätigt die HHLA ihre Dividendenpolitik, nach Möglichkeit zwischen 50 und 70 Prozent des relevanten Jahresüberschusses des Teilkonzerns Hafenlogistik an ihre Aktionäre auszuschütten.

Wesentliche Kennzahlen 2023 HHLA-Konzern in Mio. € 2023 2022 Veränderung Umsatzerlöse 1.446,8 1.578,4 - 8,3 % EBITDA 287,8 396,3 - 27,4 % EBITDA-Marge in % 19,9 25,1 - 5,2 PP EBIT 109,4 220,4 - 50,4 % EBIT-Marge in % 7,6 14,0 - 6,4 PP Ergebnis nach Steuern und nach Anteilen anderer Gesellschafter 20,0 92,7 - 78,5 % ROCE in % 4,6 9,7 - 5,1 PP

Teilkonzern Hafenlogistik 1,2 in Mio. € 2023 2022 Veränderung Umsatzerlöse 1.408,9 1.542,3 - 8,6 % EBITDA 262,0 369,6 - 29,1 % EBITDA-Marge in % 18,6 24,0 - 5,4 PP EBIT 92,9 201,6 - 53,9 % EBIT-Marge in % 6,6 13,1 - 6,5 PP Ergebnis nach Steuern und nach Anteilen anderer Gesellschafter 8,7 82,1 - 89,4 % Ergebnis je Aktie in € 3 0,12 1,13 - 89,4 % 1 Vor Konsolidierung zwischen den Teilkonzernen 2 A-Aktien, börsennotiert 3 Unverwässert und verwässert

Segment Container in Mio. € 2023 2022 Veränderung Umsatzerlöse 708,8 864,2 - 18,0 % EBITDA 146,6 257,1 - 43,0 % EBITDA-Marge in % 20,7 29,7 - 9,0 PP EBIT 47,2 157,3 - 70,0 % EBIT-Marge in % 6,7 18,2 - 11,5 PP Containerumschlag in Tsd. TEU 5.917 6.396 - 7,5 %

Segment Intermodal in Mio. € 2023 2022 Veränderung Umsatzerlöse 620,5 595,4 4,2 % EBITDA 124,8 143,9 - 13,3 % EBITDA-Marge in % 20,1 24,2 - 4,1 PP EBIT 72,9 95,3 - 23,6 % EBIT-Marge in % 11,7 16,0 - 4,3 PP Containertransport in Tsd. TEU 1.602 1.694 - 5,4 %

Wesentliche Kennzahlen 10-12 | 2023 HHLA-Konzern in Mio. € 10-12 | 2023 10-12 | 2022 Veränderung Umsatzerlöse 356,8 405,6 - 12,1 % EBITDA 78,5 103,6 - 24,2 % EBITDA-Marge in % 22,0 25,5 - 3,5 PP EBIT 33,8 60,3 - 44,0 % EBIT-Marge in % 9,5 14,9 - 5,4 PP Ergebnis nach Steuern und nach Anteilen anderer Gesellschafter 8,1 22,8 - 64,6 %

Teilkonzern Hafenlogistik 1,2 in Mio. € 10-12 | 2023 10-12 | 2022 Veränderung Umsatzerlöse 347,5 396,5 - 12,3 % EBITDA 73,4 97,4 - 24,6 % EBITDA-Marge in % 21,1 24,6 - 3,5 PP EBIT 31,1 56,3 - 44,9 % EBIT-Marge in % 8,9 14,2 - 5,3 PP Ergebnis nach Steuern und nach Anteilen anderer Gesellschafter 5,6 20,8 - 73,2 % Ergebnis je Aktie in € 3 0,08 0,28 - 73,2 % 1 Vor Konsolidierung zwischen den Teilkonzernen 2 A-Aktien, börsennotiert 3 Unverwässert und verwässert

Segment Container in Mio. € 10-12 | 2023 10-12 | 2022 Veränderung Umsatzerlöse 174,6 211,1 - 17,3 % EBITDA 44,4 60,4 - 26,5 % EBITDA-Marge in % 25,4 28,6 - 3,2 PP EBIT 20,0 35,6 - 43,9 % EBIT-Marge in % 11,4 16,9 - 5,5 PP Containerumschlag in Tsd. TEU 1.462 1.527 - 4,2 %

Segment Intermodal in Mio. € 10-12 | 2023 10-12 | 2022 Veränderung Umsatzerlöse 154,7 164,1 - 5,7 % EBITDA 24,8 43,7 - 43,4 % EBITDA-Marge in % 16,0 26,7 - 10,7 PP EBIT 11,5 31,3 - 63,4 % EBIT-Marge in % 7,4 19,1 - 11,7 PP Containertransport in Tsd. TEU 379 428 - 11,4 %

