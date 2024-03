TOKIO (dpa-AFX) - Die Fluggesellschaft Japan Airlines will 42 neue Jets von Airbus und Boeing kaufen. Die Bestellung bei Airbus umfasst 21 Langstreckenflugzeuge vom Typ A350-900 und elf A321neo-Mittelstreckenjets, wie die Gesellschaft am Donnerstag in Tokio mitteilte. Bei Boeing entschied sich das Unternehmen für zehn Langstreckenjets des Typs 787 Dreamliner. Die Maschinen sollen in den Geschäftsjahren 2025 bis 2033 ausgeliefert werden./stw/jha/