In einer jüngsten Debatte hat ein US-Senator das Vorgehen von Microsoft in China scharf angegriffen. Dies folgt auf einen Bericht über zunehmende Zensur des Bing-Suchdienstes des Unternehmens, die sich gegen Inhalte über Menschenrechte, Demokratie und Klimawandel richtet. Beide Parteien in den USA zeigen sich besorgt über die Kompromisse, die US-Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...