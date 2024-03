Die amerikanische Zentralbank Fed hat gestern ihren Leitzinsentscheid verkündet und damit große Bewegungen am Markt ausgelöst. Doch wie genau geht es jetzt weiter? Das müssen Anleger zu Aktien, einer potenziellen Rohstoffrallye und mehr wissen: Die Fed hat am Mittwoch unter großer Aufmerksamkeit von Analysten und Anlegern eine Entscheidung über die weitere Zinspolitik in den USA gefällt. So signalisierte Fed-Chef Jerome Powell für das aktuelle Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...