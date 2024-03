Eine dovishe Fed und ihr Vorsitzender Jerome Powell haben den Goldpreis beflügelt und ließen ihn zum ersten Mal über 2.200 pro Unze steigen. Entgegen der Befürchtung einiger Marktteilnehmer, die Fed könnte versuchen, der Euphorie an den Märkten über künftige Zinssenkungen einen Dämpfer zu verpassen, trieben sie die Hoffnungen sogar an. Die Fed-Mitglieder signalisierten in ihren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...