EQS-News: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

IBU-tec advanced materials AG veröffentlicht Finanzkennzahlen 2023 / 2024 wieder deutliches Wachstum bei Umsatz und EBITDA erwartet



21.03.2024 / 09:03 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News IBU-tec advanced materials AG veröffentlicht Finanzkennzahlen 2023 / 2024 wieder deutliches Wachstum bei Umsatz und EBITDA erwartet Umsatz 2023 bei 48,3 Mio. Euro / EBITDA bei rd. 3,0 Mio. Euro

Wichtige Meilensteine Anfang 2024 im Batteriebereich erzielt: Kooperation mit LANXESS und Einführung des neuen Produkts IBUvolt® LFP 402

Prognose 2024: Deutliche Umsatzsteigerung von rund 25 % ggü. Vorjahr/ Überdurchschnittliches Wachstum beim EBITDA von 40-45 % ggü. Vorjahr

Geschäftsbericht 2023 wird heute im Laufe des Tages online veröffentlicht Weimar, 21. März 2024 - Die IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec", ISIN: DE000A0XYHT5) veröffentlicht ihre testierten Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2023 nach HGB-Rechnungslegung. Demnach lag der Umsatz in der zuletzt erwarteten Spanne bei 48,2 Mio. Euro, nach 53,9 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2022 (siehe Ad-hoc-Mitteilung vom 21. Dezember 2023). Das EBITDA bezifferte sich auf rund 3,0 Mio. Euro, nach 6,7 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Die EBITDA-Marge lag bei 6,1 %. Das zurückliegende Geschäftsjahr war für IBU-tec maßgeblich von herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, wie einer hohen Inflation und gestiegenen Rohstoff- und Energiepreisen, geprägt. Unverändert stark hat sich hingegen der Wachstumsbereich Batteriematerialien bei IBU-tec entwickelt. Im Jahr 2023 lag der Umsatz im Batteriebereich bei 10,2 Mio. Euro, nach 4,6 Mio. Euro im Jahr 2022 und 2,6 Mio. Euro im Jahr 2021. Das durchschnittliche jährliche Wachstum (CAGR) im Dreijahreszeitraum lag entsprechend bei 98,1 %. Die Wachstumsrate von 2022 bis 2023 lag bei 121 %. Bereits in den ersten Monaten des Geschäftsjahres 2024 konnte IBU-tec wichtige Meilensteine erreichen. So wird IBU-tec mit dem global tätigen Chemiekonzern LANXESS im Rahmen einer Kooperation ein neues Eisenoxidprodukt für LFP-Batteriematerialien entwickeln. Ziel ist es, gemeinsam eine europäische und nachhaltige Wertschöpfungskette im Bereich Batteriematerialien aufzubauen, um somit Abhängigkeiten aus Regionen wie China zu reduzieren. Zudem hat IBU-tec sein neues, innovatives LFP-Produkt IBUvolt® LFP 402 vorgestellt. Der CO2-Fußabdruck des Produkts liegt rd. 40 % unter dem von chinesischen Produkten und weist damit deutliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten auf. Darüber hinaus treibt IBU-tec die Weiterentwicklung des Batteriematerials voran und forscht an neuen, innovativen Materialien und Einsatzmöglichkeiten, wie z.B. Batterien auf Natrium-Ionen-Basis. Aufgrund des wachsenden Batteriegeschäfts rechnet IBU-tec für das laufende Geschäftsjahr mit einer deutlichen Umsatzsteigerung von rund 25 % gegenüber dem Jahr 2023 sowie einem überdurchschnittlichen Wachstum beim EBITDA von 40-45 %. Die EBITDA-Marge wird entsprechend bei rund 7 % im Geschäftsjahr 2024 erwartet. Hierin sind bereits Einmalaufwendungen in Höhe von mehr als 2 Mio. Euro für Zukunftsinvestitionen, wie z.B. den Ausbau des Vertriebs, der Anwendungstechnik oder auch der Laboranalytik im Batteriebereich berücksichtigt. Auch im Glascoating erwartet IBU-tec durch die Inbetriebnahme der neuen MBTC-Anlage eine deutliche Verbesserung der Ausbeute des Rohmaterialeinsatzes und damit verbunden einen positiven Effekt auf die Liquidität der Gruppe. Jörg Leinenbach, CEO von IBU-tec: "Nachdem das Jahr 2023 nicht zufriedenstellend verlief, sind wir sehr gut ins Jahr 2024 gestartet. Neben der Kooperation mit LANXESS und der Produkteinführung von IBUvolt LFP® 402 gehen wir von einer Fortsetzung des dynamischen Wachstums im Batteriebereich aus. Auch in unseren anderen Märkten, wie dem Bereich Glascoating oder dem Recyclinggeschäft, erwarten wir im laufenden Geschäftsjahr eine positivere Entwicklung. 2024 wollen wir die Wachstumsdelle aus 2023 hinter uns lassen und wieder in den dynamischen Expansionspfad der vorhergegangenen Jahre einschwenken. Die ehrgeizigen Ziele unserer IBU2025-Strategie haben wir dabei weiterhin fest im Blick." Der Vorstand von IBU-tec wird die Zahlen für 2023 sowie die Prognose 2024 in einem Webcast am Freitag, den 22. März 2024 um 10:30 Uhr vorstellen. Interessierte Investoren und Pressevertreter sind herzlich eingeladen, sich unter folgendem Link anzumelden: https://attendee.gotowebinar.com/register/7852505775388439901 , Webinar-ID: 586-452-435 Des Weiteren wird im Laufe des heutigen Tages der Geschäftsbericht 2023 auf der Website des Unternehmens unter der Rubrik "Investor Relations" veröffentlicht. Über IBU-tec Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 250 hochqualifizierten Mitarbeitern. Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. Kontakt

edicto GmbH

Axel Mühlhaus

Eschersheimer Landstraße 42-44

60322 Frankfurt

t +49 69 905505-52

IBU-tec@edicto.de



21.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com