UnitedHealth Group hat bekannt gegeben, dass die cloudbasierten Dienste ihrer Tochtergesellschaft Change Healthcare, die nach einem Cyberangriff auf das Gesundheitssystem in den USA lahmgelegt wurden, vollständig neu aufgebaut und wiederhergestellt sind. Knapp einen Monat nach dem massiven Angriff, welcher die Bearbeitung medizinischer Ansprüche in den Vereinigten Staaten erheblich beeinträchtigte, sind nun, mit Unterstützung von Amazon's Cloud Services, zwei Schlüsselanwendungen von Change Healthcare aus Backups wiederhergestellt und von Cybersecurity-Partnern freigegeben worden. Die Neustrukturierung der Dienste Assurance und Relay Exchange, die Authentifizierungsdienste für die Abwicklung von Versicherungsansprüchen nutzen, erfolgte mit Hilfe des Cybersecurity-Unternehmens Palo Alto Networks und wurde von einem Unternehmen im Besitz von Google überprüft. Etwa ein Drittel aller Patientendaten in den [...]

