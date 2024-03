BMW will im laufenden Jahr tief in die Tasche greifen, um in neue Modelle und Technologien zu investieren. Das dürfte jedoch auf der Profitabilität lasten. Die Aktie muss am Donnerstagmorgen Federn lassen.Aufgrund geplanter Rekordinvestitionen in neue Modelle und Technologien strebt BMW eine leicht schwächere EBIT-Marge von acht bis zehn Prozent an. Im Vorjahr wurde eine EBIT-Marge von 9,8 Prozent ...

