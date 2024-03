Fondspolicen spielen eine bedeutende Rolle in der Altersvorsorge. Bei der Auswahl gibt es jedoch einige Kriterien, auf die es zu achten gilt. f-fex hat den Markt untersucht und am Mittwoch in Frankfurt zusammen mit AssCompact die besten Fondspolicen-Anbieter Deutschlands ausgezeichnet. Die Sieger des Deutschen Fondspolicen Awards 2024 stehen fest: Im Rahmen einer Award-Veranstaltung in Frankfurt am Main zeichneten die Veranstalter des Wettbewerbs - die bbg Betriebsberatungs GmbH als Herausgeberin ...

