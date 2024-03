Am Donnerstag macht der DAX einen großen Satz auf ein neues Rekordhoch. So hoch geht es. Außerdem im Fokus: die Aktien von Rheinmetall und Talanx. Der DAX hat am Donnerstag dank positiv aufgenommener Zinssignale aus den USA seine Rekordjagd fortgesetzt. In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,83 Prozent auf 18 165,44 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 1,32 Prozent auf 26 610,07 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...