2023 steigert Fuchs den Umsatz um 4 Prozent auf 3,54 Milliarden Euro. Das EBIT legt um 13 Prozent auf 413 Millionen Euro zu. Das ergibt eine Marge von 11,7 Prozent. Zum 22. Mal in Folge will Fuchs die Dividende anheben. 1,11 Euro je Aktie (Vorjahr: 1,07 Euro) sollen an die Aktionäre gehen. Das ist ein Plus von 4 Prozent. Die Hauptversammlung muss diesem ...

