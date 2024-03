Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die HOCHDORF-Gruppe setzt ihren Transformationsprozess erfolgreich um und hat ihr Ziel eines positiven EBITDA mit CHF 7,8 Mio. per Ende 2023 erreicht, so das Unternehmen in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...