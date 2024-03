EQS-News: PSI Software SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

PSI mit deutlichem Wachstum im Geschäftsjahr 2023 und Stabilisierung des Ergebnisses im Schlussquartal



21.03.2024 / 10:06 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PSI mit deutlichem Wachstum im Geschäftsjahr 2023 und Stabilisierung des Ergebnisses im Schlussquartal

Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses auf spätestens Ende Mai 2024 verschoben



Berlin, 21. März 2024 - Der PSI-Konzern ist nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2023 deutlich gewachsen. Der Auftragseingang stieg um 17,2 % auf 296 Millionen Euro. Der Konzernumsatz wuchs aufgrund eines starken 4. Quartals um 8,9 % 269,9 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis, das durch Einmaleffekte belastet war, stabilisierte sich mit 5,6 Millionen Euro innerhalb des geplanten Korridors.



"Nach den negativen Effekten im Bereich Elektrische Netze in den Jahren 2022 und 2023 haben wir die Situation im zweiten Halbjahr 2023 stabilisiert. Zugleich ist die Wachstumsdynamik der PSI intakt und das gesamte Team arbeitet mit Hochdruck daran, das Unternehmen auf einen profitablen Wachstumskurs auszurichten", sagt Robert Klaffus, Vorstandsvorsitzender der PSI Software SE.



Der PSI-Konzern ist seit dem 15. Februar von den Folgen eines Cyberangriffs betroffen und arbeitet weiter am schrittweisen Wiederanlauf der IT-Systeme und des Betriebs. Den vollständigen und geprüften Jahresabschluss wird PSI nicht wie geplant am 28. März 2024, sondern voraussichtlich bis spätestens Ende Mai 2024 veröffentlichen.



Der PSI-Konzern entwickelt Softwareprodukte zur Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern und Industrie. Als unabhängiger Softwarehersteller mit über 2.200 Beschäftigten ist PSI seit 1969 Technologieführer für Prozesssteuerungssysteme, die durch die Kombination von KI-Methoden mit industriell bewährten Optimierungsverfahren für eine nachhaltige Energieversorgung, Mobilität und Produktion sorgen. Die innovativen Branchenprodukte werden sowohl direkt als auch über den cloudbasierten PSI App Store vertrieben. www.psi.de



Kontakt:



PSI Software SE

Karsten Pierschke

Leiter Investor Relations und Konzernkommunikation

Dircksenstraße 42-44

10178 Berlin

Deutschland



Tel. +49 30 2801-2727

E-Mail: KPierschke@psi.de



