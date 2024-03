Nach einer kleinen Korrektur legt die DocMorris-Aktie (WKN: A0Q6J0) wieder den Vorwärtsgang ein und notiert aktuell bei 79,80 Schweizer Franken (SFR). Am Donnerstagmorgen präsentiert die Online-Apotheke neue Zahlen - können sie die Aktie weiter anschieben? DocMorris vorgestellt Die DocMorris AG mit Sitz in der Schweiz, vormals Zur Rose, vertreibt Arzneimittel und ist Europas größte Versand-Apotheke. Neben dem Versandhandel von Medikamenten in Deutschland ...

