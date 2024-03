Deepshikha Singh, Deputy Head of La Française Sustainable Investment Research & Head of Stewardship, La Française AM, zum Weltwassertag. Auf der UN-Wasserkonferenz von 1977 wurde der erste Aktionsplan zur Bekämpfung der Wasserkrise erstellt, der anerkennt, dass "alle Völker, unabhängig von ihrem Entwicklungsstand und ihren sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen, das Recht auf Zugang zu Trinkwasser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...