London, 21. März 2024 (ots/PRNewswire) -Colt Data Center Services (Colt DCS), ein globaler Anbieter von Hyperscale- und Großunternehmens-Rechenzentrumslösungen, gab heute die Einführung der Central Telemetry Platform bekannt. Die weltweit verfügbare Lösung, die in Zusammenarbeit mit Protiviti, einem globalen Beratungsunternehmen und Microsoft Solutions Partner, entwickelt wurde, ermöglicht Kunden die Nutzung von Echtzeit-Telemetriedaten zur Unterstützung der Verwaltung ihrer Rechenzentrums-Workloads.Hyperscale-Kunden können nun den Betrieb ihrer Rechenzentren überprüfen und verwalten, indem sie den Stromverbrauch des Rechenzentrums, die internen und externen Temperaturen sowie den Stromverbrauch für die Kühlung überwachen. Durch den Zugriff in Echtzeit können Unternehmen und Cloud-Service-Provider auf die Erkenntnisse reagieren, indem sie die Verarbeitungslasten dorthin verlagern, wo es günstiger ist, und die Wartung der Geräte proaktiv verfolgen. So profitieren sie von erhöhter Effizienz, Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen und können sogar die Energienutzung der Standorte im Hinblick auf Nachhaltigkeitsziele verbessern.Das Tool sammelt lokale Daten und zentralisiert sie auf einer Plattform, auf die über eine API zugegriffen werden kann. Von dort aus können Kunden ihre eigenen Anwendungen erstellen, um die Erkenntnisse kontinuierlich einzusehen und zu überwachen.Quy Nguyen, Chief Sales Officer bei Colt DCS, sagte: "Es gibt einen wachsenden Bedarf für unsere Hyperscale-Kunden, Zugang zu Live-Reporting-Metriken für ihre Rechenzentren zu haben, damit sie mit den Informationen ausgestattet sind, die sie für ihren Erfolg benötigen. Die Central Telemetry Platform positioniert Colt DCS als Partner der Wahl für Hyperscale Cloud Service Provider und große Unternehmen und unterstützt unseren innovativen und nachhaltigen Ansatz sowie unser Ziel, der kundenorientierteste Rechenzentrumsbetreiber zu sein. Die Zusammenarbeit mit Protiviti, das über umfangreiche Erfahrungen mit Daten und Analysen verfügt, hat uns dabei geholfen, eine innovative Lösung auf den Markt zu bringen, die unseren Kunden einen erheblichen Nutzen bringt."Michelle Moody, Managing Director Data and Analytics bei Protiviti, sagte: "Statische Berichte gehören der Vergangenheit an. Interaktive Dashboards ermöglichen tiefgreifende Einblicke und detaillierte Analysen wichtiger Rechenzentrumskennzahlen und liefern Unternehmen die Erkenntnisse, die sie für ihren Erfolg benötigen. Wir freuen uns über die Möglichkeit, Colt DCS auf seinem Weg der Innovation für Kunden zu unterstützen. Wir sind ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, laufende geschäftliche Herausforderungen zu lösen, und die neue Plattform bietet Geschwindigkeit, Transparenz und tiefe Einblicke in wichtige Kennzahlen in Rechenzentren."Über Colt DCSColt DCS bietet echte Service- und Betriebsexzellenz bei der nachhaltigen Planung, Errichtung, Bereitstellung und dem Betriebsmanagement von Hyperscale-Rechenzentren in ganz Europa und APAC. Wir bieten Rechenzentrumslösungen für Hyperscale- und Großunternehmenskunden in 17 hochmodernen, Carrier-neutralen Rechenzentren in 7 Städten.Unsere Hyperscale- und Colocation-Lösungen geben unseren Kunden die Freiheit, das Wachstum ihres Unternehmens effektiv zu planen, in dem Wissen, dass ihre Rechenzentrumsstrategie für die Anforderungen von morgen gerüstet ist.Wir verfügen über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Branche und verwirklichen unsere Vision, der vertrauenswürdigste und kundenorientierteste Rechenzentrumsbetreiber auf dem Markt zu sein. Wir stellen das Umweltbewusstsein in den Mittelpunkt unseres Handelns, weil wir wissen, dass es das Richtige für unseren Planeten ist. Aus diesem Grund übernehmen wir die Verantwortung, unsere Auswirkungen auf die Umwelt weltweit zu reduzieren und Nachhaltigkeit zu einem wichtigen strategischen Faktor zu machen.Als Teil unserer Nachhaltigkeitsreise hat Colt DCS umfassende kurz- und langfristige wissenschaftlich fundierte Ziele festgelegt, um unsere Emissionen im Einklang mit dem neuesten Net Zero Standard der SBTi zu reduzieren.www.coltdatacentres.netÜber ProtivitiProtiviti (www.protiviti.com) ist ein globales Beratungsunternehmen, das umfassendes Fachwissen, objektive Erkenntnisse, einen maßgeschneiderten Ansatz und eine beispiellose Zusammenarbeit bietet, um Führungskräften dabei zu helfen, selbstbewusst in die Zukunft zu blicken. Protiviti und seine unabhängigen und lokal ansässigen Mitgliedsfirmen bieten Kunden über ihr Netzwerk von mehr als 85 Niederlassungen in über 25 Ländern Beratung und verwaltete Lösungen in den Bereichen Finanzen, Technologie, Betrieb, Daten, Analyse, Digital, Recht, Personalwesen, Governance, Risiko und interne Revision Länder.Protiviti wurde in die Liste der Fortune 100 Best Companies to Work For® 2023 aufgenommen und hat mehr als 80 Prozent der Fortune 100- und fast 80 Prozent der Fortune 500-Unternehmen betreut. Das Unternehmen arbeitet auch mit kleineren, wachsenden Unternehmen zusammen, darunter solchen, die einen Börsengang anstreben, sowie mit Regierungsbehörden. Protiviti ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Robert Half Inc. (NYSE: RHI). 