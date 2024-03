Die Solarbranche macht nach wie vor schwierige Zeiten durch. Am Mittwoch hat der chinesische Solarmodulhersteller JinkoSolar Zahlen veröffentlicht und musste einen herben Einbruch der Marge verkraften. Am Markt kam das nicht gut an, die Aktie setzte ihre Talfahrt fort und ist auf ein neues 52-Wochen-Tief gefallen.

Den vollständigen Artikel lesen ...