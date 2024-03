Emittent / Herausgeber: Photon Energy NV / Schlagwort(e): Planzahlen

Photon Energy Group sichert sich Verträge über 316 MW am polnischen Kapazitätsmarkt und damit Erlöse von 13 Millionen Euro für 2025



21.03.2024 / 10:38 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Photon Energy Group sichert sich Verträge über 316 MW am polnischen Kapazitätsmarkt und damit Erlöse von 13 Millionen Euro für 2025

Als Ergebnis zusätzlicher Auktionen für 2025 schloss das Unternehmen Verträge über 316 MW (davon 315 DSR-Kapazitäten) zusätzlich zu den zuvor vereinbarten 10 MW für dasselbe Jahr ab und sicherte sich so Einnahmen in Höhe von 56,1 Mio. PLN (13 Mio. Euro) für 2025.

Aufgrund der relativ geringen Kapazitätsnachfrage und der jüngsten erfolgreichen Optimierungen im Sekundärmarkt entschied sich das Unternehmen, sich mit einem Teil des zuvor geplanten Volumens von 490 MW aus der Auktion zurückzuziehen und anschließend weitere Verträge anzustreben, um die Bruttorentabilität zu maximieren.

Die erfolgreichen Auktionsergebnisse kommen kurz vor der Eröffnung des neuen Marktes für Systemdienstleistungen in Polen, der zusätzlich zum Kapazitätsmarkt Potenzial für zusätzliche Einnahmen aus Flexibilität bietet. Amsterdam - 21. März 2024 - Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ("Photon Energy Group" oder die "Gruppe") hat bekannt gegeben, dass ihre Tochtergesellschaft Lerta JRM Sp. z o.o. (Teil der New Energy Division des Unternehmens) bei der Auktion für zusätzliche polnische Kapazität im Jahr 2025 mit 315 MW Demand Side Response ("DSR")-Kapazität und 1,088 MW erneuerbarer Energieerzeugung erfolgreich abgeschnitten hat. Mit der zuvor vertraglich vereinbarten Kapazität von 10 MW für 2025 wird die Gesamtkapazitätsverpflichtung des Unternehmens von 316.088 MW 56,1 Mio. PLN (13 Mio. Euro) an Kapazitätsmarkteinnahmen für 2025 sicherstellen.

Die zusätzlichen Kapazitätsauktionen für 2025 Am 14. März 2024 führte PSE S.A. (der polnische Übertragungsnetzbetreiber) seine zusätzlichen Auktionen für alle vier Quartale des Jahres 2025 durch. Photon Energy beteiligte sich und sicherte sich eine Kapazität von 316 MW, wobei 315 MW für DSR-Einheiten (Demand Side Response) vorgesehen waren. Einschließlich der zuvor vertraglich vereinbarten Kapazität wird die mit PSE vertraglich vereinbarte maximale Gesamtkapazität der Gruppe im ersten Quartal 2025 326,088 MW betragen und in den folgenden Quartalen niedriger sein. Die Auktion für Q1 wurde in der zweiten Runde abgeschlossen, während Q2, Q3 und Q4 in der achten Runde abgeschlossen wurden, was eine geringere Kapazitätsnachfrage in diesen Quartalen widerspiegelt. Basierend auf vorläufigen Ergebnissen sicherte sich die Gruppe einen durchschnittlichen volumengewichteten Preis von 172.168 PLN (39.892 Euro) pro MW/Jahr, einschließlich der zuvor vertraglich vereinbarten Kapazität von 10 MW, was einen vertraglich vereinbarten Umsatz von 56,1 Mio. PLN (13 Mio. Euro) für 2025 sichert. Obwohl das vertraglich vereinbarte Volumen und die Umsätze im Vergleich zu den früheren Erwartungen des Unternehmens niedriger erscheinen mögen, handelt es sich um eine bewusste Strategie zur Maximierung des Bruttogewinns aus dem VPP (Virtuelles Kraftwerk)-Geschäft. Nach einer detaillierten Analyse der Auktionsparameter und potenziellen Preispfade kam das Photon Energy VPP-Team zu dem Schluss, dass das ursprüngliche Volumen die Preise auf ein unbefriedigendes Niveau von ca. 85.000 PLN (19.696 Euro) pro MW/Jahr drücken würde. Angesichts der jüngsten Erfolge bei Sekundärmarktoptimierungen, einschließlich des Erwerbs zusätzlicher Kapazitätsverpflichtungen, entschied sich das Unternehmen dafür, höhere Einnahmen aus geringeren Volumina zu erzielen und anschließend zusätzliche Transaktionen auf dem Sekundärmarkt durchzuführen. Die Auktionsergebnisse bestätigen die Wirksamkeit dieser Strategie und ermöglichen es der Gruppe, im Vergleich zu den ursprünglichen Annahmen von 490 MW einen um 18 Mio. PLN (4,2 Mio. Euro) höheren Umsatz zu erzielen und gleichzeitig ein erhebliches Potenzial für zusätzliche Einnahmen aus dem Kapazitätsmarkt auf dem Sekundärmarkt zu bewahren. Die Gruppe beabsichtigt, ihr Kapazitätswachstum fortzusetzen, aufbauend auf dem sehr zufriedenstellenden Volumen von 389 MW, das für 2024 vertraglich vereinbart wurde, und strebt derzeit an, im Jahr 2025 430 MW zu erreichen.

Mehr Potenzial in neuen Mechanismen Die Auktionsergebnisse werden weniger als drei Monate vor der Eröffnung des neuen zugehörigen Marktes in Polen bekannt gegeben, wobei die Systemdienstleistungen von unabhängigen Marktteilnehmern bereitgestellt werden. Dieser Markt soll am 14. Juni 2024 eröffnet werden und es dem Unternehmen ermöglichen, einen erheblichen Teil der derzeit für den Kapazitätsmarkt verwalteten Kapazitäten zu monetarisieren, indem es bei kurzfristigem Bedarf Ausgleichskapazität und Energie bereitstellt. Im Gegensatz zum Kapazitätsmarkt, der einen langfristigen Investitionsanreiz und ein relativ langsames Instrument zur Netzunterstützung darstellt, bieten Systemdienstleistungen, insbesondere Frequenzwiederherstellungsreserven, Instrumente für hohe Verfügbarkeit und Netzausgleich nahezu in Echtzeit. Dadurch werden die Kapazitäten unabhängiger Teilnehmer, einschließlich Aggregatoren wie Photon Energy, genutzt und es dem Unternehmen ermöglicht, zusätzlich zu den Kapazitätsmarkteinnahmen erhebliche zusätzliche Einnahmen aus aggregierten Energieressourcen auf beiden Seiten - Generatoren (KWK-Anlagen, PVP-Anlagen, Biogasanlagen usw.) und Verbrauch (Hinter-dem-Zähler-Energiequellen, Batterien, Reserve-Dieselgeneratoren, Pumpen, HVAC usw.) - zu generieren. Diese innovativen Tools werden in ganz Europa gemäß der neuen Strommarktdesign-Richtlinie eingesetzt und die Gruppe bereitet die Einführung in drei europäischen Märkten im Jahr 2024 vor: Polen, Ungarn und der Tschechischen Republik. "Als einer der ersten Demand-Response-Aggregatoren in Polen konnten wir wertvolle Erfahrungen bei der Verwaltung und Optimierung von DSR-Portfolios für den Kapazitätsmarkt sammeln. Die von uns entwickelte proprietäre Softwaretechnologie, Optimierungstools und Analysefähigkeiten haben uns zu einem der größten und bekanntesten Aggregatoren auf dem Markt gemacht. Die letzte Woche durchgeführten Auktionen bestätigen das fünfte Jahr unserer Präsenz auf dem Markt", kommentierte Borys Tomala, New Energy Director bei Photon Energy Group. "Erstmals ist unser Erfolg aufgrund ungünstiger Auktionsparameter und überraschend geringer Nachfrage seitens PSE unmittelbar nach den Auktionen nicht deutlich sichtbar und erste Beobachtungen könnten sogar auf einen Rückschritt gegenüber 2024 hindeuten. Unser Portfolio wächst jedoch jede Woche, und das wollen wir nicht ändern - wir sind zuversichtlich, dass die Entscheidung, die bei den Auktionen kontrahierten Mengen zu reduzieren, die bestmögliche war und dass wir die Lücke im Sekundärmarkt später in diesem Jahr oder bei Lieferungen im Jahr 2025 schließen werden."

Wachsendes Geschäft als Ergebnis einer strategischen Akquisition Das VPP-Geschäft von Photon Energy, zu dem auch die Beteiligung am polnischen Kapazitätsmarkt und Systemdienstleistungen gehören, wird von der New Energy Division betrieben, die nach der Übernahme von Lerta im November 2022 gegründet wurde. Durch die Übernahme von Lerta gewann die Gruppe außerdem eine weitere Finanzsäule hinzu, Marktzugang und Technologie zur Verwaltung verteilter Energieressourcen, einschließlich steuerbarer Erzeugungseinheiten und DSR-Standorte. "Wir erwarten mit Spannung die Einführung des polnischen Systemdienstleistungsmarkts, der neue Einnahmequellen über den Kapazitätsmarkt hinaus eröffnen wird. Diese Marktöffnung markiert einen entscheidenden Moment in unserer Branche und versetzt uns in die Lage, die Anlagennutzung zu optimieren und unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert zu bieten", fügte Georg Hotar, CEO der Photon Energy Group, hinzu. "Mit der strategischen Übernahme von Lerta haben wir unsere Position im Energiesektor gestärkt und nicht nur zusätzliche finanzielle Stabilität, sondern auch verbesserte Fähigkeiten zur Verwaltung verteilter Energieressourcen gewonnen. Diese Akquisition passt perfekt zu unserem Wachstumskurs und versetzt uns in die Lage, neue Chancen wie Flexibilitätsmärkte zu nutzen und nachhaltigen Erfolg in der sich entwickelnden Energielandschaft voranzutreiben." Über die Photon Energy Group - photonenergy.com Die Photon Energy Group stellt weltweit Lösungen für Solarenergie und sauberes Wasser zur Verfügung. Ihre Dienstleistungen im Bereich Solarenergie werden von Photon Energy bereitgestellt, das seit der Gründung im Jahr 2008 Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von über 160 MWp gebaut und in Betrieb genommen hat. Das firmeneigene Portfolio umfasst Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 131,1 MWp. In Australien, Ungarn, Polen und Rumänien entwickelt das Unternehmen derzeit Projekte mit einer Gesamtleistung von 1,2 GWp und erbringt weltweit Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für 700 MWp.Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Lerta verfügt der Konzern über Stromhandelslizenzen in Polen, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Rumänien und Serbien. Lerta ist der drittgrößte Anbieter von DSR-Dienstleistungen für den polnischen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) mit einer vertraglich vereinbarten Kapazität von 389 MWfür 2024 und vereinigt übersein virtuelles Kraftwerk (Vpp) Energieerzeuger und Energieverbraucher mit einer Gesamtkapazität von fast 420 MW. Der anderegroße Geschäftsbereich der Gruppe, Photon Water, bietet Lösungen für sauberes Wasser, einschließlich Aufbereitungs- und Sanierungsdienstleistungen, sowie die Entwicklung und Verwaltung von Brunnen und anderen Wasserressourcen. Photon Energy N.V., die Holdinggesellschaft der Photon Energy Group, ist an der Warschauer, Prager und Frankfurter Börse notiert sowie an XETRA, Deutschlands führender Online-Handelsplattform. Die Photon Energy Group hat ihren Hauptsitz in Amsterdam und Niederlassungen in Australien und Europa. Medienkontakt Martin Kysly

Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation

Tel. +420 774 810 670

E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Investorenkontakt Joanna Rzesiewska

Investor Relations Manager

Tel. +420777486464

E-mail: joanna.rzesiewska@photonenergy.com



