Hannover (www.anleihencheck.de) - Das FOMC hat gestern seine jüngste Zinsentscheidung verkündet und belässt den Leitzins - wie erwartet - bei 5,25% bis 5,50%, so die Analysten der Nord LB.Auch der Abbau der Bilanzsumme werde wie gehabt vorangetrieben. Die Kapitalmärkte seien trotz der abwartenden Haltung dennoch in Jubelstimmung ausgebrochen und die drei großen Indices in den USA hätten mit den höchsten Ständen seit über zwei Jahren geschlossen. Der Grund hierfür dürfte in den aktualisierten "Dot Plots" liegen - die robuste Konjunktur und die hartnäckige Inflation hätten erwarten lassen, dass Zinssenkungen unwahrscheinlicher werden könnten. ...

