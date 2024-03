Berlin (www.fondscheck.de) - Der Acatis Value Event Fonds (ISIN DE000A0X7541/ WKN A0X754) ist einer der erfolgreichsten Mischfonds der letzten Jahre, so die Experten der F&V Fondscenter AG.Er sei Ende 2008 als "Acatis Gané Value Event Fonds UI" aufgelegt worden. Der Name habe die Kooperation zwischen der Acatis Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft und der damals noch jungen Gané AG widergespiegelt, deren Vorstände J. Henrik Muhle und Dr. Uwe Rathausky die Geschicke des Fonds als externe Berater gelenkt hätten. Der Fonds habe in der Regel eine eher aktienorientierte Ausrichtung. Er kombiniere die Suche nach unterbewerteten Aktien ("Value") mit einem besonderen Ereignis, das Auslöser für einen zeitnahen Kursanstieg sein sollte ("Event"). Im Prinzip gelte ähnliches für Anleihen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...