Es war nur zu erwarten, dass die Ergebnisse von BioNTech nach dem Ende der Corona-Pandemie schmaler ausfallen würden. Was das Unternehmen den Anlegern nun präsentierte, scheint die ohnehin mauen Erwartungen aber noch einmal unterboten zu haben. Zudem fehlt es an einer Perspektive auf einen neuen Kassenschlager in absehbarer Zukunft. Die Aktie geht auf Tauchstation.Wie BioNTech (US09075V1026) kürzlich mitteilte, ging es mit den Umsätzen im vergangenen Jahr um rund 78 Prozent auf nur noch 3,8 Milliarden Euro in die Tiefe. Beim Nettoergebnis wurden 930 Millionen ...

