Unternehmen: Alzchem Group AG

ISIN: DE000A2YNT30



Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 21.03.2024

Kursziel: EUR 43,40 (unverändert)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA



EU-Fördermittel im Rahmen von ASAP



Nachdem Alzchem bereits im vergangenen Jahr ein deutliches Wachstum mit Nitroguanidin für die Wehrtechnik im Geschäftsbereich Specialty Chemicals erzielt und über Planungen für eine Anlagenerweiterung berichtet hatte, wurde dem Unternehmen in der vergangenen Woche eine wesentliche Fördermittelzusage durch die EU-Kommission bewilligt. Demnach erhält Alzchem im Rahmen von ASAP (Act in Support of Ammunition Production) einen nicht-rückzahlbaren Investitionszuschuss in Höhe von EUR 34,4 Mio. für den Ausbau der Produktionskapazität von Nitroguanidin und die Erneuerung und den Ausbau der Anlagen für das Vorprodukt Guanidinnitrat. Die Gesamtinvestitionen für den Auf- und Ausbau der Anlage schätzen wir auf ca. EUR 75 Mio., die sich - um die Vorgaben des ASAP einzuhalten - über das laufende und das kommende Geschäftsjahr verteilen werden. Mit ersten nennenswerten Umsatzbeiträgen im höhermargigen Segment Specialty Chemicals ist daher nicht vor 2026e zu rechnen. Unterstellen wir eine vergleichbare Kapitalintensität wie bislang, dürften im eingeschwungenen Zustand Umsätze im dreistelligen Mio.-Eurobereich erzielt werden. Obwohl wir diese als signifikant wertsteigernd einstufen, liegen aktuell nicht genügend Informationen vor, die uns eine konkrete Bestimmung des Unternehmenswertes erlauben. Wir belassen daher unser Kursziel bei EUR 43,40 je Aktie, sehen jedoch mittelfristig deutliches Höherbewertungspotenzial.

