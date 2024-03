Aktuell bewegen sich Aktien von Rekordhoch zu Rekordhoch. Allerdings stellt sich die Frage, wann die Korrektur kommt. Egal, wann sie kommt, diese Aktien können Anleger dann sorgenfrei nachkaufen: In der momentanen Rallye-Phase an den Märkten sind viele Aktien teuer geworden und Investoren werden von den hohen Bewertungen abgeschreckt. Allerdings dürfte früher oder später eine Korrektur an den Börsen stattfinden, nicht zuletzt um die Basis für eine ...

