Sicherheitsforscher haben eine neue Betrugsmasche auf X aufgedeckt. So könnt ihr euch vor gefälschten Links auf der Plattform schützen. Wer auf dem Kurznachrichtendienst X häufig auf verlinkte Artikel klickt, sollte offenbar ein großes Maß an Vorsicht walten lassen. Das berichtet Sicherheitsforscher Wil Dormann auf der Plattform.AnzeigeAnzeige Demnach hat er einen Post gefunden, in dem ein angeblicher Beitrag des Forbes Magazine verlinkt wurde. Zumindest ...

