Der Goldpreis ist in der Nacht zum Donnerstag kräftig gestiegen und hat ein Rekordhoch erreicht. Zeitweise wurde an der Börse in London für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) 2.220 Dollar gezahlt und damit so viel wie noch nie. Am Morgen stand der Goldpreis wieder etwas tiefer bei 2.207 Dollar. Das ist etwa ein Prozent über dem Kurs vom Vortag.Am Markt wurde der Preisschub mit einer Kursschwäche des ...

