Nach den Daten des Office for National Statistics (ONS) sind die Preise für Lebensmittel, Restaurants und Cafés am stärksten gesunken. Angesichts der enormen Preissteigerungen in diesen Bereichen in der Vergangenheit, die nicht durchzuhalten waren, ist dies nur nachvollziehbar. Der aktuellen Marktkommentar von James Lynch, Fixed Income Investment Manager bei Aegon Asset Management: Die Lebensmittelinflation, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...