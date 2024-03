Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Am Mittwoch war es soweit - die von den Anlegern mit Spannung verfolgte FED-Sitzung fand statt, so die Börse Stuttgart.Wie von Experten erwartet, hätten die US-Währungshüter ihre Leitzinsen unverändert belassen. Allerdings hätten sie signalisiert, dass die US-Leitzinsen im Jahresverlauf in drei Zinsschritten um 0,75 % gesenkt werden könnten. Entscheidend sei dabei die Inflationsentwicklung. Diese sollte sich in Richtung 2% bewegen, um Zinssenkungen vornehmen zu können. In den ersten zwei Monaten des Jahres sei die Teuerungsrate allerdings auf 3,2% gestiegen. ...

