Linz (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet hat die US-Notenbank den Leitzins in einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent belassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Solange keine größere Zuversicht bestehe, dass sich die Inflation nachhaltig in Richtung 2 Prozent bewege, dürften Zinssenkungen nicht angemessen sein, laute das Statement. Im sogenannten Dot Plot (zeige die Zinsprognosen der 18 Mitglieder des Offenmarktausschusses) würden weiterhin Zinssenkungen um 0,75 Prozentpunkte in Aussicht gestellt, was für drei Zinssenkungen in 2024 spreche. Der Markt rechne ebenfalls mit drei Zinssenkungen. ...

